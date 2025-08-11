¿Dónde refugiarse en Sevilla de los 44 grados?: estos son los lugares donde puedes buscar cobijo

Sevilla se prepara para afrontar un día en alerta roja por calor. El Ayuntamiento de Sevilla está desplegando una batería de medidas para mitigar los efectos del calor tanto en el espacio público como en los servicios municipales, especialmente pensadas para proteger a la población más vulnerable. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo (peligro extremo) por altas temperaturas para este martes en Sevilla, ya que se esperan que los termómetros puedan alcanzar o superar hasta los 44ºC de máxima en varios puntos de la provincia

Quienes no dispongan de medios suficientes para mantener su casa aislada de las altas temperaturas pueden dirigirse a los centros cívicos municipales, repartidos por todos los distritos, que permanecen abiertos al público hasta las 14:30 o 15:00 horas, y que también funcionan como espacios con climatización adecuada donde la ciudadanía puede resguardarse del calor durante las horas centrales del día.

En el ámbito social, el Ayuntamiento ha reforzado de forma significativa el Dispositivo Especial de Verano para personas sin hogar, que este año se ha adelantado un mes ante el primer aviso amarillo. Este operativo permanecerá activo hasta mediados de septiembre y contará con 94 plazas permanentes, ampliables a 114 cuando se active aviso amarillo por parte de la Aemet, una ampliación que en años anteriores solo se producía en caso de aviso naranja.

Las plazas están distribuidas entre el Centro de Acogida Municipal (CAM), el Punto de Encuentro y Acogida de Fundación Atenea, el Centro Solidarios para el Desarrollo y el Centro de Alta Tolerancia Virgen de los Reyes. Además, se ha ampliado el horario de atención del CAM, que abre a las 8:00 y cierra a las 20:00 horas, para facilitar el acceso a comedor, duchas, consigna y espacios climatizados durante las horas más críticas.

Paralelamente, se ha intensificado la labor de la Unidad Municipal de Emergencias Sociales y Exclusión Social (UMIES), que ha incrementado sus rutas de calle en todos los turnos y barrios. Se distribuye agua, ofrece recomendaciones para afrontar el calor, informa sobre recursos y valora la derivación de casos a los centros de acogida.

La ciudadanía puede contactar con este dispositivo a través del teléfono gratuito 900 922 250, atendido por profesionales especializados, y en caso de urgencia, se recuerda también el uso del 112.

Nuevas medidas

Como novedad permanecerá abierta la Sala Gordillo con servicio de aire acondicionado y comodidad para los sevillanos de 13:00 a 21:00 horas. Habrá refuerzo de Protección Civil ante esta ola de calor que atenderá a personas con falta de recursos climáticos y permanecerán abiertos hasta las 20:00 los centros cívicos de San Julián y de Su Eminencia

Otra buena opción es darse un chapuzón. El servicio de las piscinas de Rochelambert, Alcosa, Tiro de Línea y Torreblanca, seguirán funcionando con el éxito de este verano y, como estreno, la piscina de Nudión está disponible para todos los sevillanos después de años de abandono.

Pabellones deportivos y horarios

DISTRITO BELLAVISTA- LA PALMERA: Centro de referencia: CD Bellavista

* C. D. Ifni: 9 a 22,30 de lunes a viernes. Fin de semana cerrado.

* C. D. Bellavista: 9 a 22,30 de lunes a viernes. Sábado: 9 a 21 horas. Domingo: 9 a 14 horas

DISTRITO CASCO ANTIGUO: Centro de referencia: CAN Telecabina.

* C. D. San Luis: De lunes a viernes: Julio de 9 a 22:30; Agosto: 9 a 14 h.

* C. D. Mendigorría: CERRADO

* CAN TELECABINA: De L a V de 9 a 22:30 h; S y D: De 9 a 15 h

DISTRITO CERRO AMATE: Centro de referencia: C. D. Rochelambert.

* C. D. Hytasa: lunes a viernes 9 a 22:30 h; sábado y Domingo: 9 a 14 h.

* C. D. Rochelambert: lunes a viernes de 9 a 22:30 h; sábado 9 a 21; Domingo 9 a 14 h.

Cuenta con piscina de baño recreativo.

* C. D. Amate: lunes a viernes de 9 a 14 h.

* C. D. La Doctora: Cerrado.

DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA: Centro de referencia: C. D. Alcosa

* C. D. Alcosa: lunes a viernes de 9 a 22:30 h.

Cuenta con piscina de baño recreativo

* C. D. Torreblanca: lunes a viernes de 9 a 22:30 h

Cuenta con piscina de baño recreaitivo.

* C. D. Sendai: CERRADO

DISTRITO NERVIÓN SAN PABLO SANTA JUSTA: Centro de referencia: CD San Pablo.

* C. D. San Pablo: lunes a viernes de 9 a 22.30; sábado y Domingo de 8:30 a 14:30 h

DISTRITO TRIANA LOS REMEDIOS: Centro de referencia Can Triana.

* C. D. Paraguas: lunes a viernes de 9 a 14.

* C. D. Mar de Plata: CERRADO

* C. D. Vega de Triana: lunes a viernes de 9 a 14.

* CAN Triana: lunes a viernes de 9 a 21 y sábado y domingos de 9 a 14.

DISTRITO MACARENA NORTE: Centro de referencia: CD Pino Montano

* C. D. San Jerónimo: lunes a viernes de 9 a 14:30 h.

* Piscina C. D. San Jerónimo: lunes a viernes de 8 a 22; sábados de 9 a 14 h.

* C. D. Pino Montano: lunes a viernes de 9 a 22:30 h.

DISTRITO SUR: Centro de referencia C. D. Tiro de Línea

* C. D. Polígono Sur: lunes a viernes de 9 a 14:30 h

* C. D. Tiro de Línea: lunes a viernes de 9 a 22:30 h; sábado de 9 a 14:30 h

Cuenta con piscina de baño recreativo de lunes a viernes.