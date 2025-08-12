Aemet prolonga la alerta por ola de calor hasta el lunes 18

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alargado su previsión sobre la duración de la actual ola de calor que afecta a España desde hace diez días hasta "probablemente el lunes, 18", en lugar de hoy.

El citado organismo había señalado ayer que esperaba que este segundo episodio térmico del verano, que comenzó el pasado día 3, terminaría hoy "de manera oficial", tras haber cambiado sus predicciones varias veces en los últimos días.

En la nueva actualización de su aviso especial por el calor extremo, la agencia detalla que la ola abarca como ámbito geográfico la península, excepto el área cantábrica.

El lunes fue el día más cálido de la actual ola de calor en términos de extensión de zonas afectadas y niveles de temperatura. En total, 198 estaciones de la red de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) -en términos prácticos, una de cada cuatro- registraron valores iguales o superiores a los 40ºC.

De ellas, 63 midieron 42ºC o más. La máxima se dio en Granado (Huelva), donde hubo 44,3ºC. Así se ha expresado el portavoz de AEMET, José Luis Camacho, en su resumen de fenómenos significativos registrados este lunes de manera provisional en los observatorios de la red del organismo estatal.

Al margen de Granado (Huelva), las estaciones que superaron los 43ºC fueron Híjar, Depósito, en Teruel y Mérida, en Badajoz (43,9ºC); Fuentes de Andalucía, en El Travieso, en Sevilla; Montoro, en Vega Armijo, en Córdoba, y Olivenza, en Badajoz (43,8ºC); Badajoz Universidad; Caspe, en Plana del Pilón, en Zaragoza, y Sevilla/San Pablo (43,7ºC).

A su vez, también superaron los 43ºC Morón de La Frontera, también en Sevilla (43,5ºC); Cordoba, Pragdena; y Minas de Almadén, en Ciudad Real (43,4ºC); Andújar, en Jaén; Carmona, Villegas, en Sevilla; y EVC Bancarrota, Badajoz (43,3ºC); Aroche (Masera-Automática), en Huelva; Bailén, en Jaén; y Tablada, en Sevilla (43,2ºC); y Córdoba/Aeropuerto y Serradilla (Automática), en Cáceres (43,1ºC).

Respecto a las mínimas en el día de ayer, se registraron 9,8ºC en el Puerto del Pico (Ávila), 10,4ºC en Pradollano en Sierra Nevada y 10,5ºC en Beariz (Ourense). Al margen de ello, el portavoz de AEMET ha explicado que este lunes se registraron precipitaciones acompañadas de tormenta principalmente en puntos de Pirineos, la Ibérica y sistema Central, extendiéndose a muchas zonas, siendo estas débiles con algunas excepciones.