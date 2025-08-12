Desvíos de tráfico por el humo de dos incendios de pastos en algunas vías de Sevilla

La Policía Local ha tenido que intervenir este lunes con desvíos de tráfico por el humo ocasionado por dos incendios de pastos en dos puntos de Sevilla. La razón, según ha informado la cuenta de Twitter de Emergencias Sevilla, ha sido la difícil visibilidad causada por el humo del fuego. Además de estos agentes, también se ha desplazado Bomberos para controlar la situación y extinguir el incendio.

A primera hora de la tarde han comenzado los desvíos de tráfico en el kilómetro 3 de la SE-30 en sentido Ronda Urbana Norte "por la presencia de humos procedentes de incendio de pastos", pidiéndose que se extremaran las precauciones. Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil han actuado en la zona mientras Bomberos ha extinguido el incendio. De hecho, en torno a las 18.40 horas se ha dado por normalizada la situación por parte de la Policía Local.

En la A-8028, a la altura del barrio de Padre Pío, también se han activado desvíos de tráfico por la presencia de estos humos de otro incendio de pastos que estaba afectando a la visibilidad de la zona, obligando igualmente a Bomberos a actuar para controlar la situación. Las imágenes difundidas muestran cómo el fuego ha acabado con la vegetación que había en la zona.

Aunque no ha trascendido el origen, sí son ya varios los incendios de pastos que están sucediéndose en diferentes puntos de la provincia recientemente. En las últimas semanas se han producido incendios en Castilleja de Guzmán, en Dos Hermanas, o en Almensilla, o en la capital junto al Parque Amate.