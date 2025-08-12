Movilidad
Desvíos de tráfico por el humo de dos incendios de pastos en algunas vías de Sevilla
La falta de visibilidad en la SE-30 y en la A-8028 ha obligado a modificar el tráfico habitual de los vehículos mientras Bomberos actuaba para extinguir el fuego
La Policía Local ha tenido que intervenir este lunes con desvíos de tráfico por el humo ocasionado por dos incendios de pastos en dos puntos de Sevilla. La razón, según ha informado la cuenta de Twitter de Emergencias Sevilla, ha sido la difícil visibilidad causada por el humo del fuego. Además de estos agentes, también se ha desplazado Bomberos para controlar la situación y extinguir el incendio.
A primera hora de la tarde han comenzado los desvíos de tráfico en el kilómetro 3 de la SE-30 en sentido Ronda Urbana Norte "por la presencia de humos procedentes de incendio de pastos", pidiéndose que se extremaran las precauciones. Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil han actuado en la zona mientras Bomberos ha extinguido el incendio. De hecho, en torno a las 18.40 horas se ha dado por normalizada la situación por parte de la Policía Local.
En la A-8028, a la altura del barrio de Padre Pío, también se han activado desvíos de tráfico por la presencia de estos humos de otro incendio de pastos que estaba afectando a la visibilidad de la zona, obligando igualmente a Bomberos a actuar para controlar la situación. Las imágenes difundidas muestran cómo el fuego ha acabado con la vegetación que había en la zona.
Aunque no ha trascendido el origen, sí son ya varios los incendios de pastos que están sucediéndose en diferentes puntos de la provincia recientemente. En las últimas semanas se han producido incendios en Castilleja de Guzmán, en Dos Hermanas, o en Almensilla, o en la capital junto al Parque Amate.
- Los empresarios piden que la línea 3 del metro llegue al Polígono de la Isla de Dos Hermanas y que la línea 2 'esté en plazo
- Pescar, navegar y bañarse: la piscina natural a una hora de Sevilla que conquista a quien la pisa
- Bloques de cemento y un calor abrasador: la Avenida de la Constitución sigue sin toldos en pleno agosto
- Joaquín Moeckel, abogado sevillano: 'Los bancos tienen defectos en su seguridad informática
- El tranvibús de Sevilla Este a Santa Justa ya tiene fecha de inicio tras superar el período de pruebas
- Un cruasán con atún rojo o una tosta con crema de pistachos: el bar de Barbate donde todo lleva atún y a buen precio
- Los comerciantes del barrio de Santa Cruz protestan por la orden de retirada de azulejos de sus fachadas
- Un accidente con personas atrapadas provoca kilómetros de retenciones en la A-49 sentido Huelva