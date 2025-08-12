Detenidas dos personas por robar 65 barriles de cerveza de un almacén de bebidas en Triana

La Policía Nacional ha detenido en el sevillano barrio de Triana a dos personas por un delito continuado de hurto, en una empresa de distribución de bebidas. Según ha informado en una nota de prensa, estas dos personas sustrajeron bienes por valor aproximado de 10.000 euros, de forma repetitiva, a una empresa de distribución de bebidas de Sevilla, mientras se hacían pasar por empleados de la misma, consiguiendo sustraer un total de sesenta y cinco barriles de cerveza.

La investigación dio comienzo durante el mes de julio, después de que un empleado de la empresa afectada denunciara ante la Policía Nacional que, en uno de sus almacenes, se habían percatado de la falta de una gran cantidad de barriles de cerveza.

Desde un primer momento, los agentes pusieron el foco en un exempleado de la fábrica. Tras una compleja investigación, se consiguió identificar al antiguo trabajador y confirmar la identidad de su consorte.

Los presuntos autores de los hechos accedían a los almacenes por los cauces habituales de transporte, dado que uno de ellos conocía el entramado y, haciéndose pasar por trabajadores, procedían a sustraer los barriles. Para ello, utilizaron una furgoneta de grandes dimensiones.

Tras la investigación de los hechos, los presuntos autores fueron detenidos y puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente. Su actuación, revela la Policía, estaba causando graves consecuencias económicas para la empresa