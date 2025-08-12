Detenidas dos personas por robar 65 barriles de cerveza de un almacén de bebidas en Triana
Los ahora arrestados se hacían pasar por empleados y usaban una furgoneta de grandes dimensiones para llevarse la mercancía
La Policía Nacional ha detenido en el sevillano barrio de Triana a dos personas por un delito continuado de hurto, en una empresa de distribución de bebidas. Según ha informado en una nota de prensa, estas dos personas sustrajeron bienes por valor aproximado de 10.000 euros, de forma repetitiva, a una empresa de distribución de bebidas de Sevilla, mientras se hacían pasar por empleados de la misma, consiguiendo sustraer un total de sesenta y cinco barriles de cerveza.
La investigación dio comienzo durante el mes de julio, después de que un empleado de la empresa afectada denunciara ante la Policía Nacional que, en uno de sus almacenes, se habían percatado de la falta de una gran cantidad de barriles de cerveza.
Desde un primer momento, los agentes pusieron el foco en un exempleado de la fábrica. Tras una compleja investigación, se consiguió identificar al antiguo trabajador y confirmar la identidad de su consorte.
Los presuntos autores de los hechos accedían a los almacenes por los cauces habituales de transporte, dado que uno de ellos conocía el entramado y, haciéndose pasar por trabajadores, procedían a sustraer los barriles. Para ello, utilizaron una furgoneta de grandes dimensiones.
Tras la investigación de los hechos, los presuntos autores fueron detenidos y puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente. Su actuación, revela la Policía, estaba causando graves consecuencias económicas para la empresa
- Los empresarios piden que la línea 3 del metro llegue al Polígono de la Isla de Dos Hermanas y que la línea 2 'esté en plazo
- Pescar, navegar y bañarse: la piscina natural a una hora de Sevilla que conquista a quien la pisa
- Bloques de cemento y un calor abrasador: la Avenida de la Constitución sigue sin toldos en pleno agosto
- Joaquín Moeckel, abogado sevillano: 'Los bancos tienen defectos en su seguridad informática
- Un cruasán con atún rojo o una tosta con crema de pistachos: el bar de Barbate donde todo lleva atún y a buen precio
- Los comerciantes del barrio de Santa Cruz protestan por la orden de retirada de azulejos de sus fachadas
- Un accidente con personas atrapadas provoca kilómetros de retenciones en la A-49 sentido Huelva
- Guardias civiles de Cantillana salvan la vida de un hombre en parada tras ser agredido en plena calle