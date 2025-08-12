Dispositivo especial de Tussam por la salida de la Virgen de los Reyes: horarios y modificación en los recorridos

El Ayuntamiento de Sevilla prepara un dispositivo especial por la salida procesional de la Virgen de los Reyes, con un importante refuerzo en Tussam y Lipasam, este viernes 15 de agosto. Debido al importante incremento de la demanda previsto en centro de la ciudad, el Consistorio ha planificado un servicio especial de refuerzos que afectará a la mayoría de las líneas radiales.

El Ayuntamiento prevé que la demanda de usuarios de Tussam durante el viernes por la mañana sufra un incremento del 20 al 30%, en comparación con la de un domingo o festivo habitual de los meses de verano.

Por este motivo, Tussam adelanta 30 minutos el servicio de autouses, es decir, los recorridos darán comienzo a partir de las 06:30 horas del viernes 15 de agosto. Además del cambio de hora, se irán incrementando el número de unidades de las líneas que tienen parada en el centro de la ciudad.

En concreto se han planificado 24 coches de refuerzo que se asignarán prácticamente a todas las líneas radiales y en mayor medida a las líneas de más demanda, además de las líneas transversales 1, 3 y 5.

Refuerzo de limpieza

La empresa municipal Lipasam también ha puesto en marcha un dispositivo especial de limpieza por la celebración de la festividad de la Virgen de los Reyes. Este plan especial de limpieza viaria y recogida de residuos contará con 62 trabajadores y 33 vehículos, con el objetivo de prestar servicio a todo lo referente a la limpieza del recorrido por el cual transcurrirá dicha procesión, así como los aledaños más afectados por la gran asistencia de personas que normalmente asisten a dicho acto. Este año se ha aumentado el dispositivo debido a las medidas preventivas que está tomando la empresa con motivo del estrés térmico.

Una vez finalizada la procesión, se procederá a acotar el itinerario para posteriormente retirar la cera depositada en el mismo y evitar posibles caídas y accidentes. El dispositivo de limpieza de cera estará formado por tres equipos especiales desincrustadores de agua a alta presión sobre el pavimento con el objetivo de recuperar la normalidad en las calles lo antes posible.