El incendio de San Nicolás del Puerto avanza sin control: cortan la carretera SE-7101 y piden no acceder a la zona

Efectivos del Plan Infoca ha advertido este martes de que el fuego originado durante la tarde del lunes en la Cascada del Huéznar, en San Nicolás del Puerto, se mantiene activo y ha pedido a los ciudadanos que no accedan a la zona del incendio, por lo que se mantiene cortada en toda su extensión la carretera SE-7101.

El corte de la vía, según informa el servicio de extinción de incendios en sus redes sociales, se extiende desde el kilómetro 0 al 13 de la referida vía de la comarca de la Sierra Norte sevillana. Por lo tanto, la carretera SE-7101 sigue cortada desde San Nicolás del Puerto hasta el camping, por lo que se pide a los usuarios de la vía que no circulen ni la obstaculicen.

"No accedas a la zona del incendio, los operativos siguen trabajando en el lugar, sigue sus indicaciones", han señalado tanto desde el 112 como desde el Infoca, que ha recordado que este incendio sigue activo, sin controlar, y que recuerda que este operativo es la única fuente oficial en extinción de incendios forestales en Andalucía.

Según la última actualización de medios del Infoca, en la zona trabajan para estabilizar el fuego un grupo de bomberos forestales, otro grupo de apoyo, un técnico de operaciones, un agente de Medio Ambiente y el director del COP Sevilla, además de un vehículo autobomba.