Las primeras horas de la calle Pagés del Corro cortada: "Es una obra muy necesaria y un mal necesario"

Por donde hasta hace 48 horas pasaban coches (y muchos), desde este 11 de agosto hay vallas, pivotes, barreras y todo tipo de elementos que desvelan lo que va a suceder: obras en la calle Pagés del Corro. El proceso ha comenzado con el corte del tráfico del tramo que va desde la calle Farmacéutico Murillo Herrera a la Plaza Virgen Milagrosa. Sin embargo, por el momento eso es todo, todavía no hay tractores ni excavadoras en funcionamiento. Ante este escenario, los vecinos están a la expectativa, y aunque son conscientes de las complicaciones en la circulación que este proceso conlleva, asumen que esta es "es una obra muy necesaria y un mal necesario".

Esquina de Pagés del Corro con la calle Farmacéutico Murillo Herrera. / Rocío Soler Coll

Este lunes han arrancado las obras de la primera fase del proyecto de sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento de aguas de las calles Pagés del Corro, Victoria y Luca de Tena, en Triana. No es una obra sencilla, se trata de la actuación más importante del plan de inversiones de Emasesa, cuyo presupuesto global es de 7.779.376 euros.

La previsión es que los trabajos se prolonguen durante un año y medio y se renueven más de tres kilómetros de tuberías en una actuación dividida en cuatro fases. El corte del primer tramo ya tiene su primera consecuencia: la modificación de los itinerarios de las líneas C3 y 40 de Tussam.

La calle Pagés del Corro no es una vía más de Triana, sino una de las más transitadas del barrio. Por ello, son muchos los comerciantes que han escogido esta emblemática para ubicar sus negocios. Aquí hay restaurantes, bares, tiendas de alimentación, anticuario, salón de uñas, ropa de segunda mano, taller de coches, panadería, tienda de patinetes, de ropa, de iluminación y mucho más. Al final de la calle hay un Mercadona y a su cruce con San Jacinto la parroquia homónima.

Para los pocos vecinos que transitan la calle en pleno agosto, como las empleadas de la Farmacia de Triana (FDR) o de la Bodega El Picadero, estas eran unas obras "fundamentales" y "no podían esperar más".

La calle Pagés del Corro a 11 de agosto, cortada desde Farmacéutico Murillo Herrera hasta la Avenida de República Argentina. / Rocío Soler Coll

"Este es un barrio antiguo, y necesitamos este saneamiento de las tuberías porque no podemos arriesgarnos a que pase algo con el agua. Es normal que haya quejas de los negocios, pero esto es algo importante", apunta Eva Rodríguez, una vecina del barrio de toda la vida que pasa la tarde en la Bodega El Picadero. "Comenzaremos a ver la realidad de estas obras en 15 días, a partir de septiembre", añade.

De momento, el sentimiento colectivo es de incertidumbre, están a la expectativa. "¿Que va a afectar a los comercios? Pues seguro que sí, pero no queda otra", sostiene una de las farmacéuticas de FDR. Se refiere a las complicaciones que puede provocar el corte de ocho meses de un tramo estratégico para la circulación de los coches. "No sé dónde aparcaré ahora", "Para llegar a Plaza de Cuba tengo que dar una vuelta...", "¿Por dónde iré con los niños para dejarlos en los Maristas?". Son algunas de las preguntas que surgen estos días entre los vecinos.

Las farmacéuticas no temen especialmente que el negocio pueda sufrir mucho, pero piensan en aquellos propietarios que quizás no tengan la misma suerte. "Me sabe mal por el Taller Montecar... ese mecánico necesita que los coches puedan aparcar para ser atendidos y con la calle cortada es imposible", lamenta una de ellas.

La calle Pagés del Corro cortada al tráfico por las obras de Emasesa. / Rocío Soler Coll

Otro de los negocios que también tendrá que convivir con las obras estos próximos meses es la nueva panadería de Domi Vélez, el maestro panadero y ganador del título de Mejor Panadero del Mundo 2021. Abrió su establecimiento hace tan solo un mes en el número 178 de la calle y ahora las vallas tapan su escaparate. "Acaba de abrir, ¡qué mala suerte!", comenta una de las farmacéuticas.

Todavía es pronto para que los vecinos calibren las consecuencias que van a tener las obras más grandes a las que se ha sometido el barrio en los últimos años. De lo que sí hacen balance es del trato de Emasesa: mientras algunos destacan la clara y fluida comunicación entre el servicio y los comercios, otros señalan la falta de diálogo y avisos por parte de la empresa municipal.

Obras y "lavado de cara"

El plan dispuesto para esta arteria del barrio de Triana no solo contempla la mejora del saneamiento. "Se prevé la renovación de la pavimentación y la ejecución de acerados más anchos: 6.700 metros cuadrados en solería de terrazo hexagonal con el logo del NO&DO. Además, se ha planificado la redistribución de aparcamientos y alcorques y la plantación de 95 nuevos árboles", explicaba en julio el Ayuntamiento de Sevilla. Para vecinas como Rodríguez, que llevan toda la vida paseando por estas calles, este "lavado de cara hacía mucha falta". "Mira lo mal que está el pavimentado... Ya le toca", insiste.

Según el Consistorio, también se renovará el alumbrado público de la calle con 54 luminarias, que incorporan elementos ornamentales inspirados en los faroles de forja existentes en la fachada del CEIP José María del Campo. Asimismo, se pondrán nuevas papeleras y hasta 80 bicicleteros en unas obras "para las que se ha contado con la colaboración de los comerciantes y vecinos de la zona", apuntó el ayuntamiento.