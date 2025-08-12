Reducir "al mínimo" las cesáreas y fomentar el parto natural: el Macarena impulsa un protocolo para las madres

Reducir "al mínimo" las cesáreas y fomentar el parto natural. Este es el impulso que ha motivado al Hospital Virgen Macarena para elaborar su nuevo Protocolo de Manejo del Parto, un informe donde se establecen un conjunto de prácticas para "optimizar" la atención de las mujeres y "humanizar" la experiencia maternal. A través de este documento se incorpora en la práctica clínica la evidencia científica, e incluye prácticas no clínicas recomendadas como "métodos no farmacológicos" para alivio del dolor, como los masajes o la musicoterapia.

Tal como explica el hospital sevillano, se trata de un nuevo documento elaborado por un equipo multidisciplinar compuesto por profesionales de los Servicios de Ginecología y Obstetricia así como Anestesiología y Reanimación donde se incorporan prácticas durante el momento previo al parto como la ingesta de alimentos en los casos indicados además de los ya mencionados "métodos no farmacológicos".

Asimismo, el objetivo es "humanizar todas las actuaciones y cuidados profesionales necesarios que puedan surgir a lo largo de la atención al nacimiento" para así mejorar la experiencia de las mujeres. "El grado de satisfacción maternal se relaciona con la calidad percibida en la atención sanitaria, cuestión en la que ahonda este nuevo documento", apuntan los autores del informe. Para ello, el Virgen Macarena fomenta el concepto de "parto respetado" y subraya la importancia de la intimidad, la elección del acompañante, la movilidad durante el trabajo de parto, el seguimiento continuo por una misma matrona y una reducción en el número de tactos vaginales.

Dieta líquida durante el parto

Por otro lado, salvo en aquellos casos en los que se prescriba dieta absoluta, se favorece la ingesta de alimentos y/o dieta líquida de la gestante según la fase del parto y siempre que sea considerado de bajo riesgo. “Es imprescindible que en todo caso se traten de alimentos proporcionados por el centro hospitalario”, advierten los autores del texto.

E hospital fomenta el concepto de "parto respetado" y subraya la importancia de la intimidad, la elección del acompañante o la movilidad durante el trabajo de parto

“Tiene sentido reducir la ingesta de comida sólida durante el parto cuando existe un riesgo aumentado de aspiración debido a una comorbilidad maternal o a un aumento de la posibilidad de realizar una intervención obstétrica bajo anestesia general. La OMS respalda la ingesta de alimentos durante el parto si la paciente lo desea, para responder a la necesidad energética durante el trabajo de parto y el periodo expulsivo.”, aduce los autores de esta guía sanitaria.

Por otra parte, en este nuevo protocolo también se promueve el uso de "métodos no farmacológicos" para el alivio del dolor como: masajes, respiración, musicoterapia, esferodinamia, aromaterapia, termoterapia, inmersión en agua… No obstante, el referido hospital ofrece adicionalmente una epidural de baja concentración que permite a la mujer moverse, adoptar posturas distintas o usar la pelota, entre otras prácticas.

Inducciones programadas

Asimismo, en el caso de las inducciones programadas, la gestante será informada de la indicación y el método de la inducción en la consulta del Hospital de Día Obstétrico del centro sanitario, diferenciando si la paciente ingresa para ello en planta o directamente en preparto. “Es muy importante para una percepción satisfactoria de la atención al parto, el acompañamiento y el flujo informativo entre la madre y los profesionales que le atienden. Para ello es fundamental el plan de parto, que no debe entenderse como un contrato cerrado, ya que durante el parto pueden cambiar las circunstancias”, afirman sus autores.

Este nuevo protocolo, que asegura la continuidad asistencial al aplicarse tanto en el ámbito hospitalario como en atención primaria, "refuerza el compromiso del hospital con una atención más centrada en la mujer, segura, eficaz y alineada con las mejores prácticas internacionales". Con este enfoque, el Macarena busca no solo disminuir la tasa de cesáreas, sino también "ofrecer una experiencia de parto más positiva y personalizada".

Piel con piel en UCI y duelo perinatal

El centro sanitario, que el año pasado atendió más de 2.000 partos, también dispone del Protocolo de Cuidados Postoperatorios y Contacto Piel con Piel tras cesárea que promueve "iniciativas innovadoras" en materia de humanización como el piel con piel cuando la madre es ingresada en UCI tras cesárea.

De esta manera, el centro hospitalario dispone de un espacio adecuado para continuar este proceso tras el quirófano para que madre y recién nacido estén juntos en un acto que reporta todo tipo de beneficios a ambos. Esta técnica que favorece la creación de un apego adecuado y un vínculo físico y emocional con la madre se extiende así no sólo a madres ingresadas tras el parto vaginal en UCI y en la Unidad de Recuperación Postquirúrgica sino también a las madres ingresadas en UCI tras partos por cesárea.

Adicionalmente, el centro hospitalario cuenta con un protocolo específico que aborda el duelo perinatal, impartiendo incluso recientemente una formación relacionada con la asistencia sanitaria en el duelo perinatal. “Una formación multidisciplinar destinada a las diferentes personas que confluyen en un evento así que pretende crear puentes entre profesionales sanitarios, familias y asociaciones para acompañar en este duro momento ayudando a elaborar duelos sanos”, apuntan sus impulsores.