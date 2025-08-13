El barrio de Santa Cruz debate entre tradición y normativa: los azulejos centenarios se mantienen, pero persisten tensiones

Después de que la semana pasada estallara en redes sociales la polémica por la posible retirada de azulejos en el Barrio Santa Cruz, Fernando Vázquez, gerente de Urbanismo, se reunió ayer con integrantes de la Asociación de Hosteleros del emblemático barrio de Sevilla. Ambas partes recorrieron ayer la zona, examinaron algunos de los establecimientos que habían recibido la notificación de las administraciones públicas, entre ellos, Jacaranda el negocio de Diana, quién hizo la denuncia pública a través de Twitter (X).

Desde el Ayuntamiento de Sevilla mantienen su postura y tal y como explica Vázquez, rechaza la oleada de requerimientos para la retirada de elementos en fachada que son identificativos de negocios tradicionales, que en algunos casos tienen casi cien años de existencia. "Los azulejos se van a respetar", declara el portavoz de urbanismo.

Fernando Vázquez ha querido resaltar que la legalidad vigente actúa sobre las fachadas y no exclusivamente sobre los azulejos e insiste: "Se va a cumplir la legalidad vigente y velar porque la calle no se vea invadida por elementos en establecimientos hosteleros y comercios que distorsionan la estética de un barrio tan emblemático como el de Santa Cruz, sin intervenir en los azulejos"

Desde la Asociación de Hosteleros, en voz de su portavoz, José Manuel Carrión, asegura que se examinará cada caso de forma individual y lo que es más importante: "Proceder a examinar una propuesta de modificación de la ordenanza que está causando esta situación, que puedan realizar los hosteleros"

La asociación de comerciantes del Barrio de Santa Cruz, quienes no estuvieron presentes en el encuentro, a pesar de haber sido altavoz de la polémica, declaran que el problema está en que cada sector defiende lo suyo. "O convences a los tres sectores para acatar unas medidas o tiene que haber aquí un policía todo el año, y eso es imposible. Hay fachadas que están muy feas, pero hay otras muy bonitas, comercios perfectamente integrados en el barrio. Lo más importante es llegar a un consenso entre las tres asociaciones".