Declarado un incendio en Guadalcanal y ya actúan medios aéreos y terrestres

El fuego se encuentra en situación de activo y efectivos del Infoca se encuentran desplegados

Puento de mando del Infoca durante un incendio forestal.

Puento de mando del Infoca durante un incendio forestal. / El Correo

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

La ola de calor está provocando un goteo incesante de incendios en Andalucía y en España. En esta ocasión se trata de Guadalcanal, en la provincia de Sevilla, donde el Infoca ha declarado en torno a las 16.30 horas de este miércoles un incendio que se encuentra en situación de activo.

Hay desplegados en el lugar dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente, un camión autobomba y un helicóptero semipesado para combatir las llamas.

Un incendio se encuentra en estado activo, según informa Plan Infoca, cuando el fuego se extiende sin control, produciéndose su propagación, y puede presentar uno o más frentes.

