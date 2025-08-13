Londres toma nota de cómo Sevilla sobrevive al calor: estos son los consejos que copian los británicos

Mientras Londres se derrite con una ola de calor de 28 °C, Sevilla bosteza y sigue adelante: persianas abajo, fuentes cantando y calles vestidas de sombra como si fuera moda de pasarela. La capital andaluza lleva siglos perfeccionando el arte de sobrevivir a veranos imposibles. Tal vez a Londres le haya llegado la hora de cambiar el fish and chips por gazpacho.

Justo en un verano en el que las temperaturas baten récords históricos, la capital británica deja de mirar un segundo al Big Ben para buscar consejos importados directamente desde las orillas del Guadalquivir. La BBC de Londres ha publicado un artículo en el que describe alguna de las prácticas habituales en Sevilla para combatir el calor. Se refieren a la capital hispalense como un iberian Oven (horno ibérico) y, ahora que en Londres rozan los 30 °C, se preguntan si no será momento de empezar a imitar ciertas costumbres del sur.

En su página web, relatan conversaciones al vuelo que cualquier sevillano ha dicho alguna vez: "a la sombra se está bien" o "al menos corre un poco de brisa". Y es que, en la capital hispalense, la sombra ya no es un lujo, es una necesidad. Donde no hay arboledas, hay toldos; al menos en la calle Sierpes y otras zonas comerciales tal y como cuenta la BBC a sus lectores.

A muchos londinenses les sorprende descubrir que aquí los negocios cierran por la tarde para evitar las horas más sofocantes o que las terrazas se refrescan con humidificadores. Son gestos cotidianos para cualquier sevillano, pero exóticos para una ciudad que todavía se abanica tímidamente ante el calor.

Dr. Mehri Khosravi, experto en altas temperaturas en University of East London: "Necesitamos adaptarnos en cuanto al diseño de edificios. Pero también debemos adaptar nuestro comportamiento, especialmente en el Reino Unido, donde la cultura del calor es inexistente. En el Reino Unido, la gente considera el calor algo agradable: organizan barbacoas y actividades de ocio, pero debemos empezar a tratarlo como un riesgo, como hacen en otros países" declara para BBC. En Londres quizá todavía no hayan aprendido a convivir con el calor como lo hacen en Sevilla, pero si quieren resistirlo sin que la ciudad se derrita, bastará con adoptar unas cuantas lecciones de nuestra tierra: más sombra, más agua... y menos prisas.