Las obras del metro en Pino Montano avanzan con la excavación del acceso al túnel junto a la primera estación

La maquinaria no para en Pino Montano en verano. Los trabajos en las obras de la línea 3 del Metro de Sevilla siguen a buen ritmo para cumplir con los plazos marcados, y esta semana se ha logrado un nuevo hito: ha comenzado la excavación de la rampa de acceso al túnel. Este parte desde la primera estación, en superficie, la de Pino Montano Norte, y conectará con las dos siguientes, soterradas, de Pino Montano y Los Mares. Se encuentra ubicada en la calle Estrella Deneb y tendrá una pendiente reducida.

La consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha sido la que ha informado de estos avances en su cuenta de Twitter, destacando el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con "una infraestructura fundamental para la movilidad en Sevilla". De forma paralela, las obras continúan en otros puntos de lo que será este servicio.

La asociación Sevilla Quiere Metro destacó recientemente los pasos que se estaban dando en la construcción de la estación de Los Mares. En esta ubicación, junto a la Ronda Urbana Norte, en la calle Mar de Alborán, informaban que se ha avanzado en la colocación de la ferralla que dará forma a la losa superior, es decir, el techo del túnel por el que circularán los trenes.

Además, se ha procedido a la demolición del antiguo centro de transformación, una intervención necesaria para poder continuar con la construcción de la losa y permitir el desarrollo estructural del conjunto de la estación. Una vez puesta la losa superior, se verán los huecos donde se encontrará el acceso principal de la estación y la bajada a los cuartos técnicos. La salida de emergencia estará ubicada donde se encontraba el transformador eléctrico.

Cinco pantalladoras trabajando en Pino Montano

A los cuatro equipos de pantalladoras que había desplegados para ejecutar los muros del túnel del metro se unió recientemente una quinta. Esta quinta pantalladora se centrará, junto al parking del Mercadona, en la realización del túnel entre las estaciones de Los Mares y Los Carteros, con el cruce de la Ronda Urbana Norte incluido. Dos pantalladoras se encuentran excavando las pantallas de los túneles y otra se encarga de los muros próximos a la estación de Pino Montano.

Las pantalladoras son una pieza esencial en la técnica empleada para la construcción del túnel. La técnica se denomina cut & cover, que consiste en la ejecución, en primer lugar, de los muros pantallas que delimitan la longitud del túnel para después cubrir con una losa de hormigón. La protección de esta losa permite reponer el tráfico y minimizar las afecciones a la ciudad mientras los operarios pueden seguir avanzando en la excavación del túnel bajo tierra.