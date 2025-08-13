QuirónSalud Infanta Luisa evita una operación a corazón abierto gracias a una técnica pionera en Sevilla

El Hospital Quirónsalud Infanta Luisa ha realizado con éxito una intervención pionera en la sanidad privada andaluza, la reparación de una válvula tricúspide del corazón sin necesidad de abrir el tórax, utilizando el innovador dispositivo ‘Pascal Ace’.

La paciente, que sufría insuficiencia tricúspide severa, presentaba fatiga progresiva, dificultad para respirar y edemas importantes en las piernas. Su historial incluía dos operaciones previas sobre la válvula mitral, además de una sustitución de esta mediante técnica transcatéter en 2023. Una tercera cirugía convencional implicaba un riesgo muy alto, por lo que el equipo médico optó por esta estrategia mínimamente invasiva.

De izquierda a derecha, Rafael y Mariano García de la Borbolla, cirujanos en Hospital QuirónSalud Infanta Luisa / El Correo

El resultado no pudo ser más positivo: la paciente fue dada de alta a las 24 horas de la intervención y ha experimentado una mejoría clínica notable desde entonces.

¿Cómo funciona esta técnica?

El dispositivo ‘Pascal Ace’ permite reparar la válvula tricúspide desde dentro del corazón, sin abrir el tórax ni detener el latido. El procedimiento se realiza mediante un catéter introducido por la vena femoral y guiado por ecocardiografía y rayos X.

Su diseño más fino y flexible lo hace especialmente útil en válvulas muy dilatadas o frágiles. Además, permite un posicionamiento muy preciso y cuenta con un mecanismo de cierre suave que reduce el riesgo de dañar tejidos previamente operados.

Los doctores Rafael y Mariano García de la Borbolla, responsables de la intervención, comparan la válvula tricúspide con una “puerta” que debe cerrarse bien para que la sangre circule en la dirección correcta. Cuando no lo hace, la sangre retrocede, provocando cansancio, hinchazón y falta de aire. El dispositivo actúa como una “pinza inteligente” que junta las partes que no encajan, evitando la fuga de sangre y mejorando la función del corazón.

¿Qué ventajas ofrece a los pacientes?

El principal beneficio de esta técnica es que evita la cirugía a corazón abierto, lo que significa menos dolor, menos riesgos y una recuperación mucho más rápida, algo fundamental en personas mayores o con otras enfermedades.

En la población general, la insuficiencia tricúspide moderada o grave afecta a un 0,55 % de las personas, pero en mayores de 75 años puede alcanzar el 4 %, afectando más a mujeres. La mayoría de los pacientes presentan signos de insuficiencia cardíaca derecha como cansancio extremo, hinchazón en las piernas o abdomen abultado.

Un avance que reafirma el liderazgo de Quirónsalud

Esta intervención consolida al Hospital Quirónsalud Infanta Luisa como centro de referencia en cardiología intervencionista en Andalucía. Forma parte del grupo Quirónsalud, líder hospitalario privado en España y presente también en Europa y Latinoamérica, con más de 50.000 profesionales y 180 centros sanitarios.

En Andalucía, Quirónsalud cuenta con ocho hospitales y 19 centros médicos, situándose como referente en innovación médica y procedimientos de alta complejidad.