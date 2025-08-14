Abren la A-49 en Huévar tras retirar los vehículos de un accidente múltiple

En el accidente han resultado heridas de gravedad tres personas, que han sido derivadas a hospitales de Sevilla capital.

Estado de los carriles de la A-49 entre Huelva y Sevilla.

Estado de los carriles de la A-49 entre Huelva y Sevilla. / AYUNTAMIENTO DE HUELVA / Europa Press

El Correo

El Correo

Sevilla

La Guardia Civil ha abierto al tráfico la autopista A-49 a la altura de Huévar del Aljarafe, que ha estado cortada desde la 6.46 de la madrugada debido a un accidente múltiple que se ha producido en dirección a Huelva.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), poco antes de las 10:00 horas se ha abierto la carretera por completo, tras liberar inicialmente uno de los carriles, lo que ha provocado retenciones hasta que el tráfico se ha normalizado.

En el accidente han resultado heridas de gravedad tres personas, que han sido derivadas a hospitales de Sevilla capital.

Noticias relacionadas y más

El suceso se ha producido en el kilómetro 23 de la autopista, y mientras ha estado cortada se han establecido itinerarios alternativos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El tranvibús de Sevilla Este a Santa Justa ya tiene fecha de inicio tras superar el período de pruebas
  2. Bloques de cemento y un calor abrasador: la Avenida de la Constitución sigue sin toldos en pleno agosto
  3. Las obras del metro en Pino Montano avanzan con la excavación del acceso al túnel junto a la primera estación
  4. Pescar, navegar y bañarse: la piscina natural a una hora de Sevilla que conquista a quien la pisa
  5. Muere un hombre de 34 años en una piscina de Mairena del Alcor
  6. Primera alerta roja por calor en Sevilla: Aemet eleva el riesgo y avisa de 44 grados este martes
  7. Los empresarios piden que la línea 3 del metro llegue al Polígono de la Isla de Dos Hermanas y que la línea 2 'esté en plazo
  8. Un cruasán con atún rojo o una tosta con crema de pistachos: el bar de Barbate donde todo lleva atún y a buen precio

Muere una mujer en el incendio de su vivienda en Tomares

Muere una mujer en el incendio de su vivienda en Tomares

Un accidente con tres heridos graves obliga a cerrar un carril de la A-49 durante cuatro horas

Un accidente con tres heridos graves obliga a cerrar un carril de la A-49 durante cuatro horas

Detenido en el aeropuerto de Sevilla con 2,5 kilos de cocaína en su maleta

Detenido en el aeropuerto de Sevilla con 2,5 kilos de cocaína en su maleta

Cortada la A-49 en Huévar por un accidente múltiple con tres heridos

Cortada la A-49 en Huévar por un accidente múltiple con tres heridos

El Palacio de los Deportes de San Pablo será rehabilitado por "deficiencias" en su estructura

El Palacio de los Deportes de San Pablo será rehabilitado por "deficiencias" en su estructura

El plan antincendios de la Catedral de Sevilla: "El fuego no se propagaría como en la Mezquita o Notre-Dame"

El plan antincendios de la Catedral de Sevilla: "El fuego no se propagaría como en la Mezquita o Notre-Dame"

Festivos con comercios abiertos en Triana, Nervión y Centro: los sindicatos piden revisar el modelo de Sevilla

Festivos con comercios abiertos en Triana, Nervión y Centro: los sindicatos piden revisar el modelo de Sevilla

El incendio de Guadalcanal corta los trenes entre Sevilla y Extremadura y se declara otro incendio en Cazalla de la Sierra

El incendio de Guadalcanal corta los trenes entre Sevilla y Extremadura y se declara otro incendio en Cazalla de la Sierra
Tracking Pixel Contents