Abren la A-49 en Huévar tras retirar los vehículos de un accidente múltiple

La Guardia Civil ha abierto al tráfico la autopista A-49 a la altura de Huévar del Aljarafe, que ha estado cortada desde la 6.46 de la madrugada debido a un accidente múltiple que se ha producido en dirección a Huelva.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), poco antes de las 10:00 horas se ha abierto la carretera por completo, tras liberar inicialmente uno de los carriles, lo que ha provocado retenciones hasta que el tráfico se ha normalizado.

En el accidente han resultado heridas de gravedad tres personas, que han sido derivadas a hospitales de Sevilla capital.

El suceso se ha producido en el kilómetro 23 de la autopista, y mientras ha estado cortada se han establecido itinerarios alternativos.