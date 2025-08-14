Abren la A-49 en Huévar tras retirar los vehículos de un accidente múltiple
En el accidente han resultado heridas de gravedad tres personas, que han sido derivadas a hospitales de Sevilla capital.
La Guardia Civil ha abierto al tráfico la autopista A-49 a la altura de Huévar del Aljarafe, que ha estado cortada desde la 6.46 de la madrugada debido a un accidente múltiple que se ha producido en dirección a Huelva.
Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), poco antes de las 10:00 horas se ha abierto la carretera por completo, tras liberar inicialmente uno de los carriles, lo que ha provocado retenciones hasta que el tráfico se ha normalizado.
El suceso se ha producido en el kilómetro 23 de la autopista, y mientras ha estado cortada se han establecido itinerarios alternativos.
