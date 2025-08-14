Operación Salida

Un accidente en la AP-4 provoca retenciones kilométricas en Las Cabezas de San Juan

El siniestro mantiene cortado el arcén derecho y provoca un estrechamiento del carril derecho, lo que está originando retenciones de hasta 4 kilómetros

Sevilla

La salida de Sevilla por la AP-4 presenta este jueves importantes retenciones debido a un accidente registrado a la altura de Las Cabezas de San Juan, en el punto kilométrico 39, en sentido Cádiz.

Según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT), el siniestro mantiene cortado el arcén derecho y provoca un estrechamiento del carril derecho, lo que está originando un tráfico muy lento en un tramo de hasta 4 kilómetros.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución y, en la medida de lo posible, buscar rutas alternativas para evitar la zona afectada mientras se trabaja en la retirada de los vehículos implicados y la normalización de la circulación.

