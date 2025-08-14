El alcalde de Sevilla asegura que los toldos en la avenida de la Constitución estarán "la semana que viene"

A mediados de julio, el Ayuntamiento de Sevilla comenzó a colocar unos grandes bloques de hormigón para poder dar sombra en la avenida de la Constitución. Un mes después, estas bases siguen dispuestas a lo largo de esta vía, aunque los toldos no están aún colocados. Aunque según ha afirmado este jueves el alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, no falta mucho para ello: "Es un proyecto muy complejo, pero la semana que viene podremos verlos al fin".

"Ya seguramente no vamos a ver los toldos este viernes, el día de la Virgen de los Reyes, que hubiera sido lo ideal y era el objetivo", ha reconocido Sanz durante una entrevista con Canal Sur Radio, en la que ha asegurado que "a lo largo de la semana que viene quedarán puestos". El regidor hispalense ha aclarado que este retraso se debe a la "complejidad del proyecto", ya que en este enclave del centro histórico de la ciudad "no se puede realizar cualquier tipo de instalación".

Asimismo, José Luis Sanz ha anunciado que está en estudio la plantación de árboles también en la Constitución "sin que afecte por supuesto ni a la fachada de la catedral ni a la instalación de palcos en Semana Santa". "Existen unos naranjos que no dan sombra y no hacen ese efecto. Por eso a lo mejor en ese lateral en el que están hay que recuperar una arboleda", ha justificado el edil popular.

El PSOE asegura que "no cuenta con permisos"

"Las declaraciones de este pasado martes del portavoz del Gobierno municipal, el señor Juan Bueno, confirman que los toldos no tienen fecha ni se les espera", afirmó este miércoles el concejal socialista Francisco Páez. "Entre otras cosas, porque no cuentan con todos los permisos de los edificios donde tienen que ser anclados dichos toldos. De lo contrario, que muestren el expediente", reclamó Páez.

Desde el Consistorio insisten que está previsto que las lonas se instalen "en los próximos días". De momento lo único que está dispuesto sobre la avenida son los 30 bloques de hormigón con postes que actúan como base de la estructura, diseñada para dar 1.300 metros cuadrados de sombra en dos tramos: desde el edificio La Adriática hasta la altura del número 9 de la avenida, de la esquina del Coliseo España hasta aproximadamente la esquina de Maese Rodrigo.