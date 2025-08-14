Sucesos
Corte total en la A-49 por un accidente en Huévar del Aljarafe
El siniestro se ha producido en el kilómetro 23,2 de la vía, en sentido creciente de la kilometración, en dirección hacia Huelva
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de un accidente que mantiene cortada completamente la circulación en la autovía A-49 a la altura de Huévar del Aljarafe.
El siniestro se ha producido en el kilómetro 23,2 de la vía, en sentido creciente de la kilometración, en dirección hacia Huelva, y en él se han visto implicados cuatro vehículos. Como consecuencia, tres personas han resultado heridas.
Los servicios de emergencia y agentes de la Guardia Civil de Tráfico trabajan en la zona para atender la situación y restablecer la normalidad lo antes posible. Se recomienda a los conductores que utilicen itinerarios alternativos y extremen la precaución.
((AMPLIAREMOS))
