Corte total en la A-49 por un accidente en Huévar del Aljarafe

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de un accidente que mantiene cortada completamente la circulación en la autovía A-49 a la altura de Huévar del Aljarafe.

El siniestro se ha producido en el kilómetro 23,2 de la vía, en sentido creciente de la kilometración, en dirección hacia Huelva, y en él se han visto implicados cuatro vehículos. Como consecuencia, tres personas han resultado heridas.

Los servicios de emergencia y agentes de la Guardia Civil de Tráfico trabajan en la zona para atender la situación y restablecer la normalidad lo antes posible. Se recomienda a los conductores que utilicen itinerarios alternativos y extremen la precaución.

