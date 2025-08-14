Sucesos
Detenido en el aeropuerto de Sevilla con 2,5 kilos de cocaína en su maleta
Una vez analizado se constató que su valor aproximado estimado es de 120.000 euros
La Guardia Civil de Sevilla ha detenido en el aeropuerto de San Pablo de Sevilla a una persona como supuesta autora de un delito de tráfico de drogas tras la incautación de 2,5 kilos de cocaína que llevaba en su maleta.
En un comunicado, la Guardia Civil ha informado este jueves de que la actuación se enmarca en el Plan contra la represión del contrabando y narcotráfico a través del transporte aéreo, en la que agentes de la Sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del Aeropuerto sospecharon de la actitud de un pasajero durante un control aduanero y de medidas fiscales entre vuelos con conexiones internacionales.
A raíz de estos indicios, se analizó mediante rayos x el interior del equipaje, detectándose por parte de los agentes una anomalía en el contenido del mismo, por lo que se inició una inspección manual más exhaustiva.
Fruto de dicha intervención se detectaron dos paquetes ocultos en un doble fondo de una mochila que a su vez estaba en el interior de una maleta, y una vez analizado su contenido se constató que era cocaína con un peso total de 2,46 kilos, y un valor aproximado estimado de 120.000 euros.
La investigación finalizó con la detención de esta persona como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y fue puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.
