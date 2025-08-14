Detienen a tres peligrosos atracadores especializados en robos con violencia en salones de juego de Sevilla

La Policía Nacional ha detenido, en el marco de la Operación Misso, a tres peligrosos atracadores a los que se les achacan varios robos con violencia e intimidación en salones de juego de distintas localidades de Sevilla y también en la provincia de Granada.

Las investigaciones para dar con estos atracadores comenzaron el pasado mes de diciembre, tras la denuncia en Sevilla de un recaudador que había sido vítima de un robo con violencia. Según su relato, los ladrones le rociaron con un spray de pimienta, antes de agredirle, para posteriormente robarle la recaudación que ascendía a más de 80.000 euros.

A raçiz de esta denuncia, detalla la Policía Nacional en un comunicado, se tuvo conocimiento de que, al menos, había otros tres hechos delictivos de similares características en los que, incluso, se llegó a emplear un arma de fuego de manera intimidatoria y con idéntico modus operandi, en la localidad de Dos Hermanas y en el municipio granadino de Armilla.

Dinero y armas incautadas en la operación Misso de la Policía Nacional en Sevilla / Policía Nacional

Una investigación complicada

Tras una larga y dificultosa labor de investigación, las detenciones se aceleraron tras haberse producido nuevos atracos en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca, en los que nuevamente un recaudador de salones de juego había sido abordado por dos individuos que le habían rociado el rostro con spray de pimienta, consiguiendo sustraerle el dinero de la recaudación que ascendía a más de 40.000 euros.

Una vez los agentes tuvieron localizados y perfectamente identificados a los tres autores, procedieron a la detención de los mismos recuperando parte del botín robado. Finalmente, como colofón a la Operación Misso, se llevaron a cabo entradas y registros de los domicilios de los atracadores, en los que se intervinieron dinero, prendas y cascos utilizados en los distintos atracos, dos pistolas detonadoras, varias armas blancas catalogadas como prohibidas según la normativa vigente, así como sprays de pimienta.

Los presuntos atracadores fueron puestos a disposición judicial del grupo criminal y se decretó el ingreso en prisión provisional de los tres detenidos.