La DGT multa a cerca de 2.000 conductores por exceso de velocidad en las carreteras de Sevilla

La Dirección General de Tráfico ha sancionado a 1.815 conductores por exceso de velocidad en Sevilla, en apenas una semana. Son los datos extraídos de la campaña de vigilancia y control de la velocidad realizada entre el 4 y 10 de agosto por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Los conductores sancionados fueron detectados en los 57 puntos de control de velocidad establecidos por toda la comunidad, en los que se ha controlado a un total de 33.722 vehículos.

Este resultado supone que el 5,3% de los vehículos verificados circulaban por encima de los límites de velocidad permitidos, ha especificado la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, y todos ellos recibieron su respectiva denuncia.

La velocidad inadecuada, revela la DGT, es el tercer factor más habitual en los accidentes de tráfico, motivo por el cual se han reforzado los controles, tanto con radares estáticos como dinámicos, especialmente en autopistas y autovías. Así, a lo largo de la presente campaña, el 47,3% de los controles se han realizado en carreteras convencionales y el 52,7% en autopistas y autovías. En lo que respecta a las denuncias, el 70% de los conductores fueron denunciados en carreteras convencionales (1.271) y el 30% en autopistas y autovías (544).

En el ámbito penal, ninguno de los conductores denunciados incurrieron en un delito contra la seguridad vial por exceder en más de 80 km/h la velocidad permitida en la vía, tal y como se recoge en el artículo 379.1 del Código Penal.

A estos resultados hay que sumar los controles que las distintas policías locales han realizado en su ámbito de actuación, colaboración muy importante de modo que se unifica el mensaje de respeto de los límites de velocidad establecidos, independientemente de la vía por la que se circule.