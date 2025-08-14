Festivos con comercios abiertos en Triana, Nervión y Centro: los sindicatos piden revisar el modelo de Sevilla

Cada vez es más fácil ir de compras un domingo en Sevilla. La Junta de Andalucía de la mano del Ayuntamiento de la capital hispalense llevan años realizando una liberalización del comercio en la ciudad para permitir que los grandes establecimientos puedan abrir más días y durante más tiempo. Ahora los sindicatos se plantan contra la administración por una medida que, en su opinión, ataca la "conciliación familiar".

La declaración de zona de gran influencia turística afecta principalmente a las aperturas de los grandes comercios (los pequeños tienen siempre posibilidad de abrir) y se centra en el periodo del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección y en los meses de abril, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre. Esta declaración se mantendrá de forma indefinida hasta que el Ayuntamiento de la capital no reclame un cambio siempre que perduren las características que provocaron su solicitud.

Esta situación permite, como detalla la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónoma, la "plena libertad para determinar los días y horas de apertura al público". Lo que se traduce en un aumento en el número de domingos y festivos que muchos de los comercios que se encuentran en estas zonas abran al público. Un modelo que tanto UGT como CCOO definen como al "estilo de Madrid" de "365 días, las 24 horas".

El "interés turístico" de un centro comercial

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) defiende que estos distritos "concentran el 78,04% de los Bienes de Interés Cultural (BIC) y poseen el 82,47% de las plazas turísticas", requisitos fundamentales para poder en este catálogo, donde también está toda la ciudad de Cádiz o el centro de Granada. Así, la Junta detalla que esta declaración "protege los intereses comerciales al fomentar las ventas en los periodos y zonas de mayor afluencia turística, y permite el equilibrio entre los diferentes formatos comerciales".

Los comercios del Casco Antiguo, Triana y Nervión están incluidos en el catálogo autonómico de zonas de gran afluencia turística de la comunidad autónoma. "¿Qué explica el interés turístico de El Corte Inglés de Nervión o el centro comercial de Torre Sevilla?", se pregunta Enrique Jiménez, secretario general de Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (Fesmc) UGT Sevilla, para ironizar con que "en Santiponce están las ruinas de Itálica".

UGT ya ha convocado varias manifestaciones para protestar por estas jornadas laborales y aseguran que "la gran responsable de todo esto es la junta, que es quien lo concede". Ahora, CCOO ha exigido una auditoria externa al Consejo de Comercio Municipal para conocer los "datos de trabajo y salarios" para "valorar qué tipo de jornadas se están realizando". Jorge Lebrón, secretario de Empleo de CCOO de Sevilla, defiende que "no todo vale en la apertura indiscriminada de todos los horarios" por lo que quieren analizar la "evolución económica del municipio y situación de las plantillas".

El "problema" de la conciliación

"Si el empresario decide abrir mas horas deberá contratar a mas personas, deberían estar contentos porque hay mas contratos", sentencia Tomás González, presidente de Aprocom, que apunta que "en todas las ciudades del mundo el comercio está adaptado al turismo". El responsable de comercio en la CES explica que "para el comercio el turismo es basico para poder subsistir" y en Sevilla las pernoctaciones han subido de 1,2 millones a 2,4" e insiste en que "si el empresario decide abrir mas horas deberá contratar a mas personas".

Pese a todo González sostiene que "en Sevilla está muy limitado, en ciudades como malaga es la ciudad entera. La junta podría dar todo el año y toda la ciudad". Por el momento, fuentes municipales consultadas aclaran que, de momento, el Ayuntamiento de la capital hispalense no tiene "encima de la mesa ampliar esas zonas" y puntualizan que están a la espera de recibir la petición de una auditoría por parte del sindicato. A preguntas de este medio, el Consistorio no ha dado datos sobre el impacto económico de la medida.

CCOO ya ha conseguido que se realizaran auditorias externas tanto en Granada como en Jerez. Allí, el sindicato asregura que su acción ha supuesto "una considerable reducción de la apertura en domingos y festivos permitida por la ZGAT". "Se han publicado sentencias con anulaciones de las zonas de gran afluencia turística de dichas ciudades, donde el Gobierno andaluz las había autorizado de oficio, pero que no respondían a las necesidades de los trabajadores", defendían en una nota.

"Esto no provoca mayor empleo, sino que rompamos la conciliación de las personas y rompiendo sus horarios para cumplir un mayor espectro comercial", sentencia Jiménez. Con él coincide Lebrón, que apunta a que "los días de descanso que se ofrecen son un martes por la mañana, para la conciliación familiar es un gran problema" para insistir en que "no todo vale en la apertura indiscriminada de todos los horarios".