Sucesos
Muere una mujer en el incendio de su vivienda en Tomares
El suceso ha ocurrido en un inmueble de la calle Camino Viejo
Una mujer ha fallecido esta madrugada en el incendio de una vivienda en Tomares, según ha informado el 1-1-2, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.
El teléfono 1-1-2 recibió el primer aviso del incendio a las 2:30 horas, los ciudadanos que llamaron al teléfono de emergencias indicaban que había un fuego en una casa de la calle Camino Viejo con posibles personas atrapadas en su interior. La sala del centro coordinador activó a los bomberos, a la Policía Local, a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.
Fuentes de la Policía Local han confirmado al 1-1-2 que una mujer ha fallecido en el incendio de la casa, que estaba en estado ruinoso y ha quedado precintada.
