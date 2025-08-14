Música, teatro y exposiciones: todo lo que no te puedes perder durante el puente de agosto en Sevilla

Se acerca un fin de semana largo en Sevilla, y para la ocasión el Ayuntamiento de Sevilla ha activado nuevos conciertos y exposiciones en enclaves históricos. Además mantiene abiertas las visitas teatralizadas al Alcázar, lo que deja un marco de lo más completo para el puente de agosto.

Noches de Verano en el Palacio Marqueses de la Algaba 2025

Todos los martes, miércoles y jueves de julio y agosto, el Palacio Marqueses de la Algaba ofrecerá un total de 28 conciertos que irán del soul al flamenco, del blues al jazz manouche, del Mediterráneo al Mississippi. Para estos días están programadas:

14 de agosto: Gautama del Campo Quartet, flamenco y jazz

Gautama del Campo Quartet, flamenco y jazz 19 de agosto: The Blues Experecience & Lovis G, Blues

The Blues Experecience & Lovis G, Blues 20 de agosto: Al-Haiek, música andalusí y magrebí

Al-Haiek, música andalusí y magrebí 21 de agosto: Al-Haiek, música andalusí y magrebí

La entrada a todas las actuaciones es gratuita y puede reservarse online.

XXVI Noches en los Jardines del Real Alcázar:

Hasta el 20 de septiembre, el Real Alcázar acoge una nueva edición de las Noches en los Jardines, un ciclo de conciertos al aire libre que permite disfrutar de la música en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad. La programación recorre sonidos y tradiciones musicales vinculadas a la historia del recinto: flamenco, música clásica, jazz, fado o barroco, interpretados por artistas nacionales e internacionales en un entorno nocturno privilegiado. Para esta semana está programada la actuación de melodías de todo el mundo desde la ruta de Blues hasta música clásica.

14 de agosto: Q & The Moonstones– Blues

Q & The Moonstones– Blues 15 de agosto : Evoéh-Qart – Música de raíz europea

: Evoéh-Qart – Música de raíz europea 16 de agosto : Dúo Béla Kóvacs - Música clásica

: Dúo Béla Kóvacs - Música clásica 19 de agosto: Rubén Díez Trío- Músicas de raíz europea

Rubén Díez Trío- Músicas de raíz europea 20 de agosto:Sephardica – Músicas de raíz europea

Las entradas para las noches de verano en el Alcázar de Sevilla tienen un valor de siete euros y pueden adquirirse en la página web de la noches en el Alcázar.

Visitas nocturnas teatralizadas en el Real Alcázar

El Real Alcázar de Sevilla presenta una nueva edición de sus Visitas Nocturnas Teatralizadas, dedicadas este año a la Boda Imperial de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en 1526 en el propio palacio. Con guion de Alfonso Zurro y la colaboración de Teatro Clásico de Sevilla, las funciones se celebran todos los jueves y viernes hasta octubre. Las representaciones se desempeñan cada jueves y viernes hasta el mes de octubre.

Visitas teatralizadas al Real Alcázar de Sevilla / Vanessa Gómez

Exposición virtual: ‘El Palacio de los Archivos’

El actual Archivo Histórico Provincial de Sevilla antes fue una Alhóndiga medieval, luego un Palacio de Justicia y hasta hogar de una colonia de gatos.

Actualmente, pone a disposición del ciudadano El Palacio de los Archivos, una muestra única que recorre siglos de historia urbana, desde el siglo XIII hasta nuestros días, a través de planos, fotografías y documentos inéditos de los fondos del Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía.

Ambas instituciones se unen para contar la historia compartida de un edificio clave: desde el abasto de pan de la ciudad hasta los juzgados, pasando por la lucha ciudadana y la memoria popular.

Exposición: ‘Mirada a la Bachillera’

La Asociación de Vecinos Estrella Andaluza inaugura una conmovedora exposición fotográfica dedicada a la historia del barrio de La Bachillera. Un recorrido visual fruto del trabajo de recopilación y digitalización realizado por La Digitalizadora de la Memoria Colectiva, que rescata momentos, rostros y rincones que forman parte de la identidad vecinal.

Mirada a la Bachillera podrá visitarse en la sede de la asociación, ubicada en la calle Naranjo 29 hasta el final del verano. Además la entrada es gratuita hasta completar aforo.

'Siguiendo el Camino Torcido', de Curro González

Se trata de una retrospectiva sobre los más de cuarenta años de trayectoria de Curro González a través de obras inéditas, grandes formatos y guiños a referentes como Hogarth, Matisse o Bruegel. Reúne, por primera vez, todas las disciplinas que ha explorado el artista: pintura, dibujo, escultura y vídeo-animación.

Esta exposición será acogida por el Espacio Santa Clara hasta el 28 de septiembre de 2025. La entrada es gratuita hasta completar aforo, eso sí, ojo con los horarios:

Martes a sábado: 10:00-14:00h y 17:00-20:00h

Domingos y festivos: 10:00-14:00h

Lunes: cerrado

Otra Taxonimia Nubes Dionisio / .

Exposición: ‘Otra Taxonomía de las Nubes’, de Dionisio González

Otra Taxonomía de las Nubes cierra el ciclo Cuatro miradas al universo de Dionisio González, donde podemos apreciar todas las aristas del trabajo de este reconocido artista y su particular forma de ver, integrado por la instalación de la pieza Estos días azules y este sol de la infancia en Las Setas de Sevilla, la obra Transfigured Shönberg en el C3A de Córdoba y la exposición Homo Migrans en la Fundación Valentín de Madariaga.

Hasta el 14 de septiembre, de 10:00h a 14:00h se podrá disfrutar de la obra de Dionisio González en la Real Fábrica de Artillería. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

‘CANCEL (específico, rectangular)’, de artista Juan Suárez

La Real Fábrica de Artillería de Sevilla incorpora a su patio de Carlos III la escultura Cancel (específico, rectangular) del artista Juan Suárez, una pieza monumental que dialoga con la arquitectura histórica del recinto.

La obra, de acceso libre, simboliza la apertura del patrimonio industrial sevillano al arte contemporáneo y a la ciudadanía. Con esta intervención, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por un espacio cultural vivo, en transformación constante.

Exposición: ‘Retroalimentación’, de Luis Gordillo

El autor sevillano Premio Nacional de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura expone en “Retroalimentación”, comisariada por Sema D’acosta, piezas pertenecientes a las diferentes etapas de su trayectoria, que van desde los años 70 hasta la actualidad.

En las cuatro salas que ocupa la muestra conviven fotografías, recortes de prensa, pinturas y dibujos que evidencian la obsesión de Gordillo por el rostro humano, con gran presencia de lo artesanal. Esta exposición gratuita se encuentra en el Espacio Santa Clara.

Angie Moreno, delgada de cultura y turismo afirma sobre esta programación: "Este puente de agosto, Sevilla ofrece una programación diversa que une patrimonio, música, teatro y artes visuales. Queremos que tanto quienes viven aquí como quienes nos visitan puedan disfrutar de experiencias culturales únicas en cada rincón de la ciudad”.