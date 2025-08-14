El Palacio de los Deportes de San Pablo será rehabilitado por "deficiencias" en su estructura

El Palacio de los Deportes de San Pablo, sede de numerosos eventos deportivos y de ocio de la ciudad y sede histórica de sus equipos de baloncesto, tendrá que ser reparado por "deficiencias" en su estructura. Para acometer esta intervención, el Instituto Municipal de Deportes (IMD) del Ayuntamiento de Sevilla ha licitado el contrato de servicios de asistencia técnica para su rehabilitación por un montante cercano a los 110.000 euros, que incluye las actuaciones previas, la redacción de proyecto básico y de ejecución, la dirección de obra, la dirección de ejecución y la coordinación de seguridad y salud para acometer esta actuación.

En concreto, según se desprende del documento de prescripciones técnicas publicado en la plataforma de contratación del Estado, el ámbito de actuación del estudio lo constituye la estructura metálica espacial de la cubierta (elementos estructurales horizontales) y pilares de apoyo (elementos estructurales verticales) del edificio del Palacio de Deportes San Pablo de Sevilla, "incluyendo todas las cargas adicionales que actualmente soporta la misma que se han ido añadiendo desde la construcción del edificio". El plazo de ejecución de esta intervención es de 17 meses.

Ninguna actuación desde 1987

"Desde la construcción del edificio, en el año 1987, no se ha revisado la estructura, ni se ha llevado a cabo ninguna actuación de mantenimiento sobre la misma. Ha sufrido filtraciones de agua por la cubierta, que se han ido solventando con actuaciones temporales y puntuales, hasta que en 2018 se ejecutó una solución de impermeabilización eficaz en toda la superficie de la cubierta", subraya el informe.

Daños en la estructura del Palacio de los Deportes de San Pablo. / El Correo

En este sentido, destaca el documento, actualmente no se dispone de modelo de cálculo "que permita prever el comportamiento de la estructura ante cargas actuales o futuras". A su vez, abunda, se han realizado modificaciones en las cargas inicialmente previstas en la estructura, por lo que "es importante realizar un recálculo de la misma teniendo en consideración la normativa actual".

Entre las medidas tomadas hasta ahora, aparte de la impermeabilización de la cubierta, en 2021 se llevó a cabo una inspección técnica del edificio (ITE) que reflejó que "la estructura metálica de soporte de cubierta se encuentra en buen estado. Se recomienda un proyecto específico para su mantenimiento”. Posteriormente, en 2022, se contrató el servicio de diagnosis y redacción de documentación técnica de la estructura espacial del Palacio de Deportes del Centro Deportivo San Pablo, que detallaba que el 50% de las barras de la zona exterior tenían óxido superficial "en soldadura o tornillo”, mientras que el 25% contaba con óxido profundo (lo que supone la sustitución del elemento completo". De ahí que pusiesen el foco en la "urgencia" de la intervención.

Detalle de la estructura metálica en el Palacio de los Deportes de San Pablo de Sevilla / Jorge Jiménez / ECA

"Grado de oxidación avanzado"

En este punto, subraya el pliego que se han observado "varias deficiencias" en la estructura que deben ser subsanadas. "El grado de oxidación es avanzado y puede suponer un problema para el comportamiento estructural", al tiempo que "existen elementos estructurales dañados que deben ser reparados". Hay que recordar que el encargo del proyecto data de la sesión plenaria celebrada con fecha de 29 de agosto de 1984 a partir de un concurso en el que obtuvieron el primer premio los arquitectos Juan Martínez Parreño, José Mª Navarro Álvarez y Amalio Saldaña García.

Previamente a la realización de cualquier trabajo de reparación de la estructura del Palacio de Deportes y teniendo en cuenta las dificultades de acceso, sobre todo de la estructura metálica, así como las peculiaridades de dicha estructura, "se considera que técnicamente lo adecuado es llevar a cabo un estudio diagnóstico, que resulte de una inspección detallada de la misma, al objeto de valorar y definir exactamente los trabajos necesarios para mantener la estructura en estado óptimo, por un técnico especializado", añade.

Este contrato tiene, por tanto, como finalidad redactar "toda la documentación técnica necesaria, así como el control, supervisión, inspección y seguridad de la ejecución de la obra, a realizar por parte de un equipo multidisciplinar para la rehabilitación de dicha estructura".