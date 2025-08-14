La Policía Nacional organiza una carrera "en un marco incomparable" por una buena causa: la lucha contra el cáncer infantil

Hay pruebas que no solo benefician al propio atleta. Un ejemplo de ello, la Ruta 091, la carrera popular que organiza la Policía Nacional desde 2017 en diferentes puntos de España, y que se celebra por primera vez en Sevilla el próximo 14 de septiembre. Y como en cada edición, siempre por una buena causa: en esta ocasión, todo lo recaudado irá destinado a la asociación Andex, centrada en la lucha contra el cáncer infantil.

"Andex celebra en 2025 su 40 aniversario, así que se nos ocurrió que la recaudación en Sevilla fuese de manera íntegra a una entidad que hace una labor encomiable", cuenta Raúl López, portavoz de la Policía Nacional en la capital andaluza. Por ello han lanzado un total de mil dorsales a 15 euros cada uno: 950 para corredores adultos y 50 para niños. "Los mayores tendrán que completar un itinerario de 5,091 kilómetros, y los más pequeños, de 600 metros. Al final se trata de hacer deporte juntos con un fin solidario", detalla López.

El recorrido se desarrolla "en un marco incomparable", según este portavoz del Cuerpo: la Plaza de España. Desde este enclave parte una carrera que sigue por la avenida Rodríguez de Caso, Paseo de las Delicias, avenida de la Guardia Civil, de la Borbolla y de Portugal, para entrar de nuevo en el parque de María Luisa. En este punto pasa por la avenida Isabel la Católica, Gran Capitán, plaza del Ejército Español, Nicolás Alpériz, glorieta Covadonga, Don Pelayo, plaza de América, Pizarro, Rodríguez de Caso y finaliza en la Plaza de España.

Raúl López, portavoz de la Policía Nacional, con el cartel de la Ruta 091. / CEDIDA

Según apuntan desde la Policía Nacional, "todos los participantes están citados a las 9:30 de la mañana el 14 de septiembre". "Habrá monitores para un calentamiento previo y exhibiciones policiales. Cuando acaben, la carrera infantil está prevista que se inicie a las 10:00, y poco después a las 10:30, la de los adultos", explica Raúl López, que informa de que la inscripción se realiza en la web oficial de Ruta 091 y que, una vez apuntado, se puede recoger el dorsal desde el jueves 11 de septiembre hasta el sábado 13 en el gimnasio Viding Piscinas Sevilla.

Y no hace falta correr para colaborar: "Es importante recordar que tenemos un dorsal 0, pensado para todos aquellos que quieren contribuir con Andex sin necesidad de apuntarse en la carrera", recalca López. "Estamos muy ilusionados, llevamos desde principios de 2025 preparando todo esto con el objetivo de conseguir una gran recaudación para quienes más lo necesitan", comenta este agente. Cinco kilómetros de puro deporte y solidaridad.