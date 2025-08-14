Previsión de Aemet para la procesión de la Virgen de los Reyes: vea la procesión y váyase a casa

La procesión de la Virgen de los Reyes que tiene lugar este viernes en Sevilla comenzará a las 08.00 horas de la mañana aproximadamente y finalizará a las 09.30 horas. A estas horas hará calor, pero no lo que se espera horas más tarde. Informamos de la previsión de Aemet para ese tramo horario.

Adelantamos que este viernes Sevilla capital estará en alerta naranja por altas temperaturas desde las 13.00 a las 21.00 horas con máximas de 41 grados. Habrá en la provincia, como toda la semana, cielos despejados y vientos del sureste moderados en el sureste de la provincia y flojos variables en el resto.

A las horas de la procesión este es el panorama: A las 08.00 horas de la mañana se registrará la temperatura mínima del día, 26 grados, perfecto para ver a la Virgen por las calles, a las 09.00 horas Aemet prevé 29 grados en la capital, pasando a 32 grados a las 10.00 ya con la procesión finalizada. La subida después es paulatina: 35 a las 11, 36 a las 12, 38 grados a las 13.00 horas comenzado el aviso naranja, 40 grados a las 14.00 horas, y 41 a las 16.00 horas, que sería el tope manteniéndose así hasta las 19.00 horas. Ya después bajando paulatinamente hasta los 32 grados a las 23.00 horas.

El tiempo en la provincia en general

Un viernes con cielos sin nubes según Aemet, con aviso naranja como decimos en la Campiña sevillana, y amarillo en la Sierra Sur y en la Sierra Norte. En cuanto a las temperaturas destacan Écija y Morón de la Frontera con 42 grados, y Lebrija y Sevilla capital con 41 grados.