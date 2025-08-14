¿Sevilla no puede, Málaga sí?: el alcalde asegura que "no puede decretar una moratoria para viviendas turísticas"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado que la capital hispalense "no puede decretar una moratoria de tres años para la vivienda turística" como ha hecho Málaga en el pleno municipal y ha pedido un decreto autonómico "más duro" contra su proliferación. Un hecho que Sanz ha atribuido a que en 2022, el PSOE "realizó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sin contemplar esa moratoria".

De este modo, el alcalde ha afirmado en una entrevista a Canal Sur Radio, que "en Sevilla no cabe ninguna vivienda de uso turístico más", destacando que "hemos sido los primeros de Andalucía en limitar la proliferación de estas viviendas en determinadas zonas de la ciudad como el centro histórico y Triana, pero todo dentro de la ley de la Junta de Andalucía, que es la que marca el criterio"

Un decreto andaluz "más duro"

José Luis Sanz ha subrayado la necesidad de que el decreto autonómico "fuera mucho más duro, como por ejemplo el de la Comunidad Autónoma de Madrid", por lo que "hay que seguir trabajando par que la Junta de Andalucía trabaje en este decreto".

En este sentido, el alcalde han asegurado que "estamos en conversaciones con la Junta de Andalucía para ver cómo se endurece este decreto, para permitir a los Ayuntamientos regular criterios para dar licencias".

Zona azul y tasa turística

Además, el Ayuntamiento estudia la ampliación de la zona azul, porque "son muchos vecinos de barrios de Sevilla que quieren implantarla", pero "hay que buscar el patrón adecuado". Además, el alcalde ha mostrado su predisposición a la tasa turística, alegando que "Sevilla recibe todos los años casi cuatro millones de visitantes y tiene que mantener el casco histórico más importante de España, por lo que necesita instrumentos de financiación extraordinarios".

De este modo, ha asegurado que "es imposible conseguir mantener el volumen turístico de Sevilla con el IBI de los sevillanos", para cubrir los servicios que demandan los turistas, fundamentalmente de limpieza y seguridad ciudadana.