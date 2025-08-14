Teatro Maestranza Sevilla 2025: fechas, programación completa y venta de entradas

Septiembre es el mes de la vuelta al cole, y por supuesto, también de vuelta al Maestranza. El teatro más emblemático de Sevilla se prepara para recibir en septiembre más de cien actuaciones, pasando por diferentes disciplinas, desde óperas clásicas hasta espectáculos de danza, sin olvidar grandes musicales. Una programación pensada para todos los públicos, que promete llenar de arte, emoción y cultura cada rincón de sus butacas.

La nueva temporada arrancará el próximo 4 de septiembre con una gala inaugural protagonizada por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. A lo largo del mes, el escenario del Maestranza acogerá producciones de compañías de prestigio, así como propuestas emergentes que buscan hacerse un hueco en la programación.

Las entradas de los espectáculos programados hasta final de año, están disponibles desde el pasado mes de junio, en la página web del Teatro Maestranza, al igual que los abonos de Ópera, Ópera Fin de Semana y Gran Selección, Paquete Flamenco y Paquete Mixto.

Programación 2025:

septiembre 2025:

Carmen, Compañía Antonio Gades: 6 y 7 de septiembre

Octubre 2025:

Wolfang Amadeus Mozart, preestreno para jóvenes de Don Giovanni: 2 de octubre

Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni: 4, 8, 10,11 y 12 de octubre

Franco Fagioli, contratenor: 6 de octubre

Don Juan no existe, Helena Cánovas: 7 y 9 de octubre

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla: 9 de octubre

Debajo de los pies, Eduardo Guerrero: 19 de octubre

Orchestre des Champs-Élysées: 20 de octubre

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla: 23 y 24 de octubre

XXI Certamen de Nuevas Voces Ciudad de Sevilla: 25 de octubre

Diálogos Concertantes, Miguel Colom, Michael Wendeberg: 26 de octubre

Noviembre 2025:

Rafael Riqueni, Nerja: 1 de noviembre

Concierto de flamenco De tal palo, Dorantes, Farruquito, José del Tomate, Lela Soto, Ismael de la Rosa y Karime Amaya: 8 de noviembre

Carmen, Ernst Lubitsch : 12 de noviembre

12 de noviembre Chamber Orchestra of Europe, Sir Antonio Pappano: 16 de noviembre

Dúo de canto y piano, La Romántica: 16 de noviembre

La niña que salvará nuestro mundo, Clarosocuro: 21,22, y 23 de noviembre

The Fairy Queen, Henry Purcell: 23 de noviembre

Orfeo ed Euridice, Christoph Willibald Gluck: 29 de noviembre.

Diciembre de 2025: