Cultura
Teatro Maestranza Sevilla 2025: fechas, programación completa y venta de entradas
La nueva temporada comienza el 4 de septiembre con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y más de cien funciones de ópera, danza, flamenco y musicales hasta final de año
Septiembre es el mes de la vuelta al cole, y por supuesto, también de vuelta al Maestranza. El teatro más emblemático de Sevilla se prepara para recibir en septiembre más de cien actuaciones, pasando por diferentes disciplinas, desde óperas clásicas hasta espectáculos de danza, sin olvidar grandes musicales. Una programación pensada para todos los públicos, que promete llenar de arte, emoción y cultura cada rincón de sus butacas.
La nueva temporada arrancará el próximo 4 de septiembre con una gala inaugural protagonizada por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. A lo largo del mes, el escenario del Maestranza acogerá producciones de compañías de prestigio, así como propuestas emergentes que buscan hacerse un hueco en la programación.
Las entradas de los espectáculos programados hasta final de año, están disponibles desde el pasado mes de junio, en la página web del Teatro Maestranza, al igual que los abonos de Ópera, Ópera Fin de Semana y Gran Selección, Paquete Flamenco y Paquete Mixto.
Programación 2025:
septiembre 2025:
- Carmen, Compañía Antonio Gades: 6 y 7 de septiembre
Octubre 2025:
- Wolfang Amadeus Mozart, preestreno para jóvenes de Don Giovanni: 2 de octubre
- Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni: 4, 8, 10,11 y 12 de octubre
- Franco Fagioli, contratenor: 6 de octubre
- Don Juan no existe, Helena Cánovas: 7 y 9 de octubre
- Real Orquesta Sinfónica de Sevilla: 9 de octubre
- Debajo de los pies, Eduardo Guerrero: 19 de octubre
- Orchestre des Champs-Élysées: 20 de octubre
- Real Orquesta Sinfónica de Sevilla: 23 y 24 de octubre
- XXI Certamen de Nuevas Voces Ciudad de Sevilla: 25 de octubre
- Diálogos Concertantes, Miguel Colom, Michael Wendeberg: 26 de octubre
Noviembre 2025:
- Rafael Riqueni, Nerja: 1 de noviembre
- Concierto de flamenco De tal palo, Dorantes, Farruquito, José del Tomate, Lela Soto, Ismael de la Rosa y Karime Amaya: 8 de noviembre
- Carmen, Ernst Lubitsch: 12 de noviembre
- Chamber Orchestra of Europe, Sir Antonio Pappano: 16 de noviembre
- Dúo de canto y piano, La Romántica: 16 de noviembre
- La niña que salvará nuestro mundo, Clarosocuro: 21,22, y 23 de noviembre
- The Fairy Queen, Henry Purcell: 23 de noviembre
- Orfeo ed Euridice, Christoph Willibald Gluck: 29 de noviembre.
Diciembre de 2025:
- Lucrezia Borgia, Gaetano Donizetti: 3, 6 y 9 de diciembre
- Xabier Anduaga: 7 de diciembre
- Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Martha Argerich, piano: 12 de diciembre
- Na Floresta - Duende - Cantus, Compañía Nacho Duato: 14 de diciembre
- Musical Mamma Mia!: 18, 19,20, 21 de diciembre
- Mariola Cantarero, Diva Navidad: 26 de diciembre
- Orquesta Fundación Barenboim-Said: 29 de diciembre
