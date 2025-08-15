El bar mítico de Sevilla que conserva la esencia más pintoresca de la ciudad

En pleno corazón de Sevilla, entre la calle Botero y la cercana plaza de la Alfalfa, se esconde uno de esos lugares que para muchos vecinos es parte de la rutina, pero que para quienes lo descubren por primera vez se convierte en toda una experiencia: El Garlochí.

Este peculiar bar, conocido por su decoración llamativa y su atmósfera casi sacra, es parada obligada para muchos sevillanos cada vez que reciben la visita de un amigo de fuera. Su interior, considerado por algunos como “un verdadero templo”, está lleno de detalles que sorprenden, como el célebre mantón azul que despierta pasiones entre los clientes.

Entre las curiosidades del local destaca que solo acepta pagos en efectivo y que en su barra se puede disfrutar de una cerveza, una copa o, para los más atrevidos, el cóctel más famoso de la casa: la mítica Sangre de Cristo.

Para quienes aman la autenticidad y los rincones con historia, El Garlochí es mucho más que un bar: es una declaración de amor a la Sevilla más tradicional. Como dicen sus incondicionales, “hay que venir para cuidar la Sevilla que tenemos”.