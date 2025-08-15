Nueva alerta roja de la Aemet por calor en Sevilla este fin de semana: 44 grados y noches tórridas

La ola de calor no acaba en Sevilla. La Aemet ha activado el aviso rojo para este sábado en Sevilla (peligro extremo) por las altas temperaturas. Los termómetros podrían superar los 43 grados en las horas centrales del día, advierte la Agencia Estatal de Meteorología.

Entre los municipios afectados por esta alerta roja se encuentran la capital hispalense, así como en otras localidades como Lebrija, Carmona, Écija, Coria del Río o Marchena.

Según ha indicado la Aemet en su página oficial las alertas estarán en vigor entre las 13.00 y las 20.00 horas. Para el resto de Andalucía también hay activadas alertas naranjas (en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén) y amarillas (en Almería y Málaga) en la misma franja horaria.

En cuanto a las temperaturas mínimas continuarán siendo muy elevadas, con registros que en algunos casos no van a bajar de los 25 grados.

El domingo, también en alerta

Este aviso rojo de la Aemet no es solo para este sábado, sino que el domingo también se verán cifras muy elevadas en la provincia de Sevilla, hasta los 43 grados. En esta jornada además la alerta máxima se extenderá a Córdoba.

Las horas en la que estará activada esta alerta el domingo serán las mismas que las del sábado. Mientras tanto, el resto de las provincias andaluzas se mantendrán con aviso amarillo.

¿Qué significa e implica el aviso rojo? Los niveles de aviso por temperaturas extremas se establecen siguiendo criterios de impacto para la salud en las personas. Las alertas por calor se dividen en dos tipos: Aviso naranja: temperaturas máximas entre 37 °C y 40 °C, según cada provincia y comunidad autónoma. Aviso rojo: temperaturas máximas a partir de 40 °C–44 °C, con umbrales que dependen de la región afectada. La calificación y la emisión de estos avisos meteorológicos corresponde a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) o los servicios meteorológicos autonómicos. Salvo fenómenos imprevisibles, se emiten con una antelación mínima de 24 horas.

Tres avisos rojos en una semana

La Agencia Estatal de Meteorología ya activó el aviso rojo para la provincia de Sevilla el pasado martes, por los que los dos nuevos del fin de semana provocarán tres alertas de calor extremo en una sola semana.

En el caso anterior, además de en la Campiña sevillana, se activó el aviso rojo por altas temperaturas en la Campiña cordobesa y en el Litoral onubense.

El alivio no llegará hasta el próximo martes, cuando se espera que las temperaturas máximas se sitúen por debajo de los 40 grados en la provincia de Sevilla y en la noche rondará los 20 grados.