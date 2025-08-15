Una incidencia en una estación final de Montequinto provoca retrasos puntuales en el Metro de Sevilla

Desde la operadora han explicado que el problema, de carácter puntual, ocasionó únicamente pequeños retrasos, sin llegar a interrumpir la circulación

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

El Metro de Sevilla ha registrado en la mañana de este viernes una incidencia menor en una de las estaciones finales de Montequinto, ocurrida a las 08:45 horas y resuelta en apenas 24 minutos. El resto de la línea ha funcionado con normalidad, manteniendo el servicio completo desde Ciudad Expo hasta Condequinto y con lanzaderas operando hasta la estación de Europa.

Desde la operadora han explicado que el problema, de carácter puntual, ocasionó únicamente pequeños retrasos, sin llegar a interrumpir la circulación. Al producirse en una estación de final de línea, el impacto en la red fue mínimo y no afectó a paradas clave como Puerta Jerez o San Bernardo. La situación quedó completamente normalizada a las 09:20 horas.

