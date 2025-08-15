Este pueblo de Sevilla vuelve a marcar el récord de temperatura en España: roza los 44 grados

El municipio Fuentes de Andalucía (Sevilla) ha registrado este viernes la temperatura más alta de España, alcanzando los 43,6 grados, en el contexto de una nueva jornada de ola de calor que afecta a gran parte de España desde el pasado 3 de agosto.

En concreto, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press, la temperatura de 43,6ºC ha sido registrada en el citado municipio a las 15,30 horas. Además, otros dos puntos de Andalucía figuran entre los diez lugares más calurosos de España durante esta jornada.

También la provincia sevillana, Morón de la Frontera ha llegado rozar los 43,1 grados a las 17,30 horas, una máxima que casi alcanza el municipio cordobés de Fuente Palmera, que ha registrado los 43ºC a las 18,30 horas.

Siguiendo en la provincia de Córdoba, Montoro ha alcanzado los 42,9°C a las 17,10 horas. Por su parte, el la estación de Córdoba Aeropuerto ha superado los 42,6°C a las 19,30 horas.

La estación meteorológica de la capital hispalense ha marcado 42°C a las 16:40, una temperatura que también se ha registrado en la estación del aeropuerto de Sevilla a las 17:20, cerrando así este ranking de máximas.

Aviso rojo

La ola de calor no acaba en Sevilla. La Aemet ha activado el aviso rojo para este sábado en Sevilla (peligro extremo) por las altas temperaturas. Los termómetros podrían superar los 43 grados en las horas centrales del día, advierte la Agencia Estatal de Meteorología.

Este aviso rojo de la Aemet no es solo para este sábado, sino que el domingo también se verán cifras muy elevadas en la provincia de Sevilla, hasta los 43 grados. En esta jornada además la alerta máxima se extenderá a Córdoba.

Entre los municipios afectados por esta alerta roja se encuentran la capital hispalense, así como en otras localidades como Lebrija, Carmona, Écija, Coria del Río o Marchena.