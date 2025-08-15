Si vas a llenar el depósito, estas son las cinco gasolineras con precios más bajos en Sevilla

Si te vas a de viaje y vas a llenar tu depósito, te interesará saber cuál es la estación de servicio con mejores precios en tu ciudad. La asociación de consumidores Facua ha puesto en marcha una web que estudia los precios del combustible cada día, a partir de las cifras que las propias gasolineras ofrecen al Gobierno, y actualiza los datos para que sepas a golpe de click dónde están las mejores ofertas. Puedes consultar cualquier ciudad de España y todos los municipios.

En el caso de Sevilla capital, los mejores precios se encuentran en cinco estaciones de servicio de diferentes puntos de la ciudad. Tanto en gasolina como en diésel el precio más competitivo lo ofrece la gasolinera de Alcampo, en la Ronda del Tamarguillo, a 1,239 euros el litro y 1,185 euros el litos. Tiene los mismos precios en Su Eminencia la estación de servicio Plenergy. Esa misma sucursal pero en la calle Metalurgia, en el Polígono Industrial Calonge, ofrece los mejores precios, con la gasolina a 1,299 euros litros y el diésel a 1,245 euros.

En la Ronda Norte, en la SE-30, en el nudo con Calonge, también hay buenos precios y en la calle Cojinete, en la zona de Sevilla Este, también encontrarás una estación de servicio (APJ) con precios competitivos.

Una consulta accesible

Facua-Consumidores en Acción ha lanzado una web para ayudar a los consumidores a encontrar las gasolineras más baratas, comparar precios y conocer su evolución y ha revelado diferencias de hasta el 107 % entre la más económica y la más cara. Esta herramienta muestra cada día el precio medio, mínimo y máximo de los combustibles en cualquier municipio de España.

La página publica el precio medio, mínimo y máximo de la gasolina, el diésel y el GLP (Gas Licuado del Petróleo), según Facua, que ha detallado que el precio medio de la gasolina en toda España es actualmente de 1,470 euros por litro, con un mínimo de 0,947 en la gasolinera más barata y 1,890 en la más cara. En el caso del diésel, el precio medio es de 1.404 €/litro, con un mínimo de 0.947 €/litro y un máximo de 1.992 €/litro.

Conocer las gasolineras más baratas

Desde la web, el consumidor puede ver cuáles son las gasolineras más cercanas a la dirección que desee o a su propia ubicación si elige la opción de geolocalización.

Pueden ordenarse por distancia o por precio todas las estaciones de servicio que haya en un radio de 20 kilómetros.

La web tiene una sección para comparar precios en la que el usuario puede conocer las gasolineras más caras y más baratas en cualquier fecha de los últimos meses a nivel nacional, en la Península y en una comunidad autónoma, provincia o municipio en concreto. Además, puede guardar los resultados entre los favoritos de su navegador para consultarlos de forma recurrente.