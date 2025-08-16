Denuncian la agresión de un interno a dos funcionarios de la cárcel de Morón

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este sábado que dos funcionarios de la prisión de Morón de la Frontera han sido agredidos cuando intentaban salvar la vida a un interno que intentaba ahorcarse en su celda, lo que era una "trampa" para atraparlos por sorpresa.

Según ha indicado el sindicato en un comunicado, los hechos se han producido en una celda del departamento de Aislamiento de la cárcel, donde se encuentran los internos más peligrosos del centro penitenciario.

La central ha denunciado que los dos funcionarios recibieron varios golpes en varias zonas del cuerpo e incluso uno de ellos sangraba por la nariz, por lo que han necesitado asistencia médica y han tenido que ser asistido en hospital de urgencias.

CSIF ha solicitado la conducción inmediata del interno agresor a otro establecimiento y ha destacado la "profesionalidad" de la plantilla del Centro Penitenciario Sevilla II, que "sin apenas medios ni personal sacan el trabajo diario de una forma excepcional".

Ha denunciado la falta de personal, "sobre todo en estos tipos de centros penitenciarios mas peligrosos que esta llevando a una ola de agresiones debido a la dejadez de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dependiente del Ministerio del Interior".

El sindicato ha exigido "de una vez por todas" que los trabajadores penitenciarios sean reconocidos como Agentes de la Autoridad, una formación adecuada y unos medios coercitivos actualizados para estas situaciones "tan peligrosas que ponen en riesgo diariamente a los trabajadores".

Ha reclamado además los dispositivos TASER y medios técnicos y tecnológicos necesarios para la seguridad del establecimiento.