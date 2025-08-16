Declarado el segundo incendio forestal del verano entre Gerena y El Garrobo con "evolución favorable"

Los incendios siguen sucediéndose en la geografía sevillana. Después de los declarados y controlados en los términos de Guadalcanal y Cazalla de la Sierra, el Infoca trabaja contra el fuego entre Gerena y El Garrobo, una zona que ya sufrió otro incendio a principios del pasado mes de julio (extinguido a principios de agosto) y que vuelve a luchar contra las llamas desde la madrugada de este sábado.

Según ha informado el Infoca a través de sus redes sociales en la mañana de este sábado, el incendio se encuentra activo y para combatir contra las llamas se han desplegado sobre el terreno dos aviones de carga en tierra, dos autobombas, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y un buldócer.

En una publicación posterior, ha informado de que el incendio tiene una "evolución favorable", ya que se encuentra "sin llama", por lo que los trabajos del Infoca se centran en consolidar el perímetro por tierra y aire.

Otros incendios en Andalucía

En los últimos días, se han ido sucediendo varios incendios forestales de distinta intensidad en Andalucía que han requerido del servicio del Infoca para su control. El más grave, en el término municipal de Tarifa (Cádiz), que se inició el pasado lunes y obligó a evacuar a más de 2.000 personas de la colina de Los Alemanes y de las urbanizaciones y hoteles de Atlanterra. En este caso, las llamas quedaron "a escasos metros de las casas", como aseguraba el responsable de emergencias y consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz.

Además de este incendio, se han declarado otros importantes como el de Aroche (Huelva), a los que se han sumado los sucedidos en Guadalcanal, San Nicolás del Puerto, Cazalla de la Sierra, Córdoba capital o en la localidad malagueña de Mijas, entre otros.