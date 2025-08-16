Más de 4,5 millones y mármol de las canteras de Macael: la Plaza Nueva inicia la cuenta atrás para su reforma

La Plaza Nueva encara los últimos compases antes de afrontar una reforma impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla que se extenderá durante año y medio y que costará más de 4,5 millones de euros. Previsiblemente, en el primer trimestre de 2027 los sevillanos podrán ver la nueva cara de este punto neurálgico de la capital hispalense, tras una intervención que se realizará en tres fases. La primera de ellas se destinará a la zona de mármol, una actuación que durará ocho meses, al igual que la que se dedicará a la parte del granito, menos a la superficie frente al Hotel Inglaterra, una parte que se abordará en la última fase de dos meses.

El ámbito de actuación comprende una superficie de 10.000 metros cuadrados y, en coordinación con esta obra que llevará a cabo la Gerencia de Urbanismo, Emasesa acometerá la renovación de las infraestructuras, así como la pavimentación necesaria en una superficie aproximada de 1.800 metros cuadrados correspondiente a la calle Madrid y Bilbao situadas en el lateral y tras el Hotel Inglaterra.

Durante los 18 meses previstos para "mejorar el paisaje de este lugar tan emblemático de la ciudad, poniendo en valor y devolviendo el protagonismo al propio espacio público", tal como se justifica en el proyecto, se renovará el pavimento, se mejorará la red de recogida de lluvia, se instalará un "nuevo alumbrado monumental y mobiliario urbano" y se plantará arbolado y vegetación. También se ampliará el área peatonal para recuperar su dimensión original perdida tras las obras del tranvía: de 88 x 48 metros a 105 x 59 metros.

En obras desde este agosto

Las obras se iniciarán en las últimas semanas de este mes de agosto -tras la festividad de la Virgen de los Reyes-, según fuentes del consistorio hispalense, que han afirmado que correrá a cargo de la constructora sevillana Martín Casillas -como adelantó Radio Sevilla-, si bien la adjudicación y la formalización del contrato aún no se incluyen en el expediente publicado en la Plataforma de Contratación del Estado. Entre los elementos planteados en un inicio que finalmente no verán la luz se encuentran las pérgolas, por las reticencias de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía. "Se considera que este diseño podría constituir un falso histórico e inducir a confusión, por lo que no se estima apropiado", subraya a este respecto.

El proyecto proponía, aunque no contempla llevarlo a cabo en esta intervención, "reservar dos espacios longitudinales junto a la zona ampliada central, que podrían acotarse con sendas pérgolas". Estos armazones estarían realizados "a imagen de la estructura que hace años protagonizaba el centro de la Plaza como kiosco de música, con una interpretación actual de la estructura y elementos compositivos que la definan".

Proyecto de reforma de la Plaza Nueva de Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

Pavimento deteriorado

Para la remodelación, se utilizará mármol procedente de Almería. "Se ha elegido, como pavimento general, mármol blanco de Macael con una terminación 'al corte' y un tratamiento hidrófugo y oleófugo", se detalla. En este sentido, se especifica que se "protege de manchas, no altera el color, ni la tonalidad, ni la textura del material, no crea películas superficiales y es válido para exteriores. Se estima que con la limpieza adecuada será necesario reponer esta protección cada dos años".

Todo ello para un pavimento "que se encuentra extraordinariamente deteriorado por la celebración de múltiples eventos", se argumenta en la memoria elaborada por la Gerencia de Urbanismo. "Asimismo, ha sido causa de muchos accidentes, al presentar una superficie lisa muy deslizante que se agrava con la suciedad y el agua de lluvia, convirtiéndolo en una pista de patinaje", subraya.

Nuevos bancos

En la reurbanización de este espacio se ubicarán bancos con un diseño que no permitirá pernoctar a personas sin hogar, como adelantó este periódico. Del actual diseño de granito gris, sin más elementos ornamentales, se pasará a un estilo clásico, con un respaldo de hierro forjado y reposabrazos laterales y centrales, que son precisamente los que impiden que una persona pueda tumbarse.

Estos nuevos asientos, de tres metros de longitud, se instalarán en el eje de las líneas de arbolado principal. "Sobre la piedra se propone un tratamiento antigrafiti a base de microresinas y sobre él, respaldo y brazos de hierro forjado, imprimación anticorrosión y pintura de poliuretano en color similar a las farolas gris forja", se especifica en el expediente municipal.

Por último, en lo que se refiere al arbolado de la Plaza Nueva, se propone incluir en el proyecto "un estudio más exhaustivo" teniendo en cuenta "las lesiones definidas en algunos ejemplares de plátanos hispánica y algunos naranjos. Es por ello que no se descarta "la poda de alguna rama importante que esté afectada por lesiones que puedan suponer un riesgo de gravedad media o alta, así como algún apeo que estuviera justificado en el estudio realizado y siempre autorizado con el trámite que exige el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla".

Asimismo, se propone completar las líneas de plátanos y de naranjos que presentan varias marras, y "trasplantar algunas palmeras que no mantienen la simetría de la composición". En cuanto a los parterres que definen los frentes norte, sur y oeste, "se mantiene el bordillo de granito y el cerramiento metálico que lo delimita, pero se propone ser muy riguroso en su composición interior".