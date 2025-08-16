Este pueblo de Sevilla repite récord nacional de calor superando los 44ºC

El municipio Fuentes de Andalucía ha registrado este sábado la temperatura más alta de España, superando los 44 grados, en el contexto de una nueva jornada de ola de calor que afecta a gran parte de España desde el pasado 3 de agosto. Recordemos que ayer, viernes, había llegado hasta los 43,6 grados.

En concreto, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la temperatura de 44,2ºC ha sido registrada en el citado municipio a las 17:00 horas. Además, otros dos puntos de Andalucía figuran entre los diez lugares más calurosos de España durante esta jornada.

También la provincia sevillana, Morón de la Frontera ha llegado rozar los 43,5 grados a las 17:30 horas, una máxima que superó el municipio cordobés de La Rambla, que ha registrando los 44ºC a las 17:00 horas y también en Córdoba, Montoro alcanzó los 43.7ºC a las 17.00 horas

La estación meteorológica de la capital hispalense ha marcado 43,3°C a las 16:30, una temperatura que también se ha registrado en la estación del aeropuerto de Sevilla a las 16:30, cerrando así este ranking de máximas.

Aviso rojo

La ola de calor no acaba en Sevilla. La Aemet ha activado el aviso rojo para este sábado en Sevilla (peligro extremo) por las altas temperaturas. Los termómetros podrían superar los 44 grados en las horas centrales del día, advierte la Agencia Estatal de Meteorología.

Este aviso rojo de la Aemet no es solo para este sábado, sino que el domingo también se verán cifras muy elevadas en la provincia de Sevilla, hasta los 43 grados. En esta jornada además la alerta máxima se extenderá a Córdoba.

La ola de calor, activa desde el pasado día 3, trae este sábado y el domingo alguno de los días más cálidos de este largo episodio, con temperaturas sobre los 35 grados en la mayor parte de la península y que pueden llegar a superar los 44 en la campiña sevillana.

Un fin de semana tórrido que debería dar paso, el lunes, a un descenso térmico que marque el final de esta ola de calor y un final de agosto con temperaturas propias de la época del año, es decir, con calor pero que no será extremo.