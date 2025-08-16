Sucesos
Rescatado tras más de dos horas atrapado en un zarzal en la Puebla del Río en plena ola de calor
El accidentado quedó atrapado en una zona de zarzas durante más de dos horas, bajo unas temperaturas muy altas y con gran cantidad de laceraciones y picaduras de insectos
La Guardia Civil junto con la Policía Local de Puebla del Río, han rescatado a un vecino de la localidad que se encontraba atrapado en un zarzal en el margen del río Guadalquivir, tras dos horas bajo unas temperaturas extremas.
Gracias a la colaboración ciudadana, agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana USECIC de la Comandancia de Sevilla tuvieron conocimiento de la aparición de una mochila en el embarcadero de Puebla del Río, perteneciendo a un varón que hacía aproximadamente dos horas había salido desde dicha ubicación y del cual no tenían conocimiento de su regreso.
A raíz de estas averiguaciones, se estableció un dispositivo de búsqueda y localización de esta persona. Dicho dispositivo llevado a cabo por agentes del Puesto de Puebla del Río, USECIC y Policía Local de la localidad, se desplegó alrededor de los márgenes del río, danto como fruto la rápida ubicación de esta persona tras escuchar los agentes gritos de auxilio procedentes de una zona cubierta de una gran cantidad de zarzas.
La zona de muy difícil acceso impidió en un primer momento el acercamiento y rescate del accidentado. Los agentes trataron de acceder hasta la ubicación a través de tres vías distintas, contando con la colaboración ciudadana facilitando una embarcación y una maquina tipo dumper para intentar acelerar las maniobras de aproximación hasta esta persona.
Fruto de la rápida y conjunta actuación se logró rescatar al accidentado, siendo inmediatamente trasladado por la Guardia Civil hasta el Centro de Salud de la localidad, presentando numerosas laceraciones y picaduras de insectos, así como principio de deshidratación, sufriendo un golpe de calor por insolación.
Una vez estabilizado por servicios médicos estos aseguraron que la rápida actuación de los agentes evitó una resolución fatal del accidentado, debido a las altas temperaturas a las que estuvo sometido durante un prolongado espacio de tiempo, y la gran cantidad de picaduras que sufrió.
Durante la investigación de los hechos, los agentes constataron que este varón se habría lanzado al agua para recuperar una lancha teledirigida, siendo arrastrado por la corriente quedando atrapado en la referida zona sin poder liberarse por cuenta propia.
