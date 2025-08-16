Los dos últimos días de la ola de calor serán los más duros

La ola de calor vuelve a azotar con fuerza a la región andaluza, dejando activado para este sábado el aviso rojo por temperaturas extremas en la provincia de Sevilla, donde se esperan máximas de hasta 44 grados. En el resto de Andalucía, se mantendrá el aviso naranja en distintos puntos de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén, mientras que en Almería y Málaga se activará el aviso amarillo.

Las temperaturas mínimas tendrán un ligero ascenso en el tercio oriental de Andalucía y se mantendrán con pocos cambios en el resto de la región, mientras que las máximas irán en ascenso.

Los cielos permanecerán poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales, si bien habrá nubes bajas matinales en el área del Estrecho.

Los vientos serán de flojos a variables, con levante de moderado a fuerte en el área del Estrecho, según la Agencia Estatal de Meteorología.