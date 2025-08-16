Un viaje al pasado por la Plaza Nueva: postales de un emblema de Sevilla que vuelve a estar en obras

Nacida en el siglo XIX sobre las cenizas del Convento de San Francisco, la Plaza Nueva, con sus 14.000 metros cuadrados, es un emblema de la ciudad, testigo de todas las vicisitudes políticas del último siglo y medio. Este verano, muda su piel en un ambicioso proyecto de reurbanización, con cuatro millones de euros, que promete, en palabras del alcalde, José Luis Sanz, devolverle su esplendor. Con un pavimento de mármol restaurado, pérgolas que desafían al calor y un diseño donde prime la accesibilidad, la Plaza Nueva mostrará una cara renovada a finales de 2026 o primeros meses de 2027. También, como publicó este medio, contará con un polémico mobiliario urbano en lo que se refiere a sus bancos, con posabrazos centrales para evitar la pernoctación de personas sin hogar, los llamados bancos atimendigos.

Si existe una Plaza Nueva, es que antes hay una Plaza vieja. La doble cara de las Casas Consistoriales encierra un simbolismo evidente: la plaza vieja está presidida por el edificio plateresco del siglo XVI y la plaza nueva por una fachada neoclásica. La conformación de la Plaza Nueva tiene su origen en la cesión a la Ciudad de Sevilla del solar resultante de la desaparición del viejo convento de San Francisco, cuya reurbanización se llevó a cabo según el proyecto del arquitecto municipal Balbino Marrón en 1851. La ocupación francesa y la desamortización de Mendizábal dieron el golpe de gracia a la Casa Grande de los franciscanos. En paralelo, el pensamiento ilustrado y liberal impulsó la idea de la plaza como expresión de las ideas progresistas de orden, homogeneidad y embellecimiento de la trama urbana.

Ángulo noreste de la que sería Plaza Nueva, con la colegiata del Salvador al fondo. / ICAS SAHP, Fototeca Municipal de Sevilla, C.A. Casas Capitulares. PI. II-3-41

Como recuerdó el catálogo de una exposición de la Fototeca Municiapal, la plaza, inaugurada oficialmente por la reina Isabel II en 1862, ha tenido diversos nombres a lo largo de su historia, siendo los más populares Plaza de San Fernando (1875-1931) y Plaza Nueva desde 1936. La nueva fachada neoclásica del Ayuntamiento otorgó a la plaza un fondo escenográfico perfecto para conmemoraciones, manifestaciones, recibimientos y actos de toda índole (religiosos, políticos, culturales, militares, deportivos…). Con el tiempo las manzanas decimonónicas fueron sustituidas por nuevas edificaciones monumentales y la plaza se convirtió en sede de establecimientos hoteleros y negocios de restauración, así como en objetivo de empresas del sector financiero.

Uno de los hitos más destacados, diseñado por el arquitecto Juan Talavera y Heredia, fue la construcción del monumento a san Fernando en 1924, coincidiendo con la reestructuración global de la plaza, ampliándose el espacio para el tráfico y parada de carruajes. Desde entonces sucesivas reordenaciones han construido su fisonomía actual.