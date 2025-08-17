Fallece una persona tras ser atropellada en una carretera de Alcalá del Río

Una persona, de la que se desconocen más datos, ha fallecido tras ser atropellada en la localidad sevillana de Alcalá del Río, según ha informado el servicio 112 a través de sus redes sociales.

Este teléfono, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, ha atendido a las 8:15 horas varios avisos de socorro que alertaban de un atropello en la carretera de San Ignacio del Viar e indicaban que había un vehículo fuera de la vía caído a un canal de unos dos metros.

Movilización de efectivos

"De inmediato, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos de la Diputación Provincial, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local, que se han desplazado al lugar", ha señalado Sandra Cabezas, portavoz del 112 Agencia de Emergencias de Andalucía..

Los operativos han confirmado al 112 el fallecimiento de una persona en el siniestro, del que tampoco han trascendido más datos.