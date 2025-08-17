Retenciones en la A-49 y la AP-4 dificultan la vuelta del puente de agosto hacia Sevilla

La operación retorno del puente de agosto está generando importantes complicaciones en las principales vías de acceso a Sevilla.

Desde las 14:36 horas de este domingo 17 de agosto de 2025, la A-49 presenta retenciones y circulación irregular en el tramo comprendido entre el kilómetro 39, a la altura de Villalba del Alcor (Huelva), y el kilómetro 31, en Huévar (Sevilla), en sentido decreciente de la kilometración hacia Sevilla.

A esta congestión se suma, desde las 14:50 horas, un segundo punto conflictivo en la AP-4, donde el tráfico se encuentra ralentizado entre el kilómetro 56 en Lebrija y el 43 en Las Cabezas de San Juan (Sevilla), también en dirección a la capital hispalense.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda extremar la precaución, armarse de paciencia y consultar el estado de las carreteras antes de emprender el regreso, ya que se prevé que las retenciones continúen durante gran parte de la tarde debido a la intensa circulación.