Más de 50 lugares para fumar marihuana legalmente en Sevilla: "Funcionamos con cultivo compartido"

Al otro lado del teléfono, un hombre que pasa los 50 responde: "Un socio puede llevar a una persona. No hay por qué consumir, es una especie de bar, un club. He llegado a ver a abuela, madre y nieta. Imagino que cáncer. Es todo legal, cuando quieras, vamos". El varón, que prefiere guardar su anonimato, es miembro de una asociación cannábica, un lugar en el que fumar marihuana con fines recreativos o terapéuticos en Andalucía sin saltarse la ley; lo más parecido a un coffe shop en Amsterdam aunque con bastantes diferencias.

Son asociaciones registradas dentro del marco normativo vigente, amparadas por la ley de asociaciones. De hecho, para hacerse socio hay que entregar DNI. Andalucía tiene en su territorio cientos de ellas y Sevilla no es una excepción. El número es muy complicado saber, porque muchas de ellas prefieren quedarse en el ámbito más privado y no tienen ninguna publicidad. Las webs especializadas cierran el número alrededor de la media centena, en realidad pueden ser muchas más las registradas.

Buscarlas en el registro de asociaciones de la Junta de Andalucía es relativamente fácil. Al no haber una categorización especial, hay que hacerlo por nombre. Si uno pone nombres relacionados con el consumo de cannabis puede encontrar algunas: smoke, haze, green, weed, cannabis, terapéutico, cáñamo, cannábico o fumadores, entre otras, puede encontrar muchas.

Hay varios factores importantes a conocer. Como explica la web de Green City, uno de los clubes más conocidos de Sevilla, aquí "no hay venta de cannabis. Funcionamos como cultivo compartido". El consumo está "permitido" dentro del local, "pero en un entorno privado".

Green City, explican en su portal, ofrece un espacio acogedor, un ambiente social y distendido, eventos y actividades y atención personalizada a los socios, que reciben "orientación sobre las distintas variedades y opciones disponibles" de cannabis.

La mayoría de las encuadradas dentro de la legalidad funcionan de manera similar. Los miembros de este tipo de asociaciones pagan una cuota de membresía para sostener el club, que al fin y al cabo es una asociación sin ánimo de lucro. Con esto pueden consumir la marihuana en el entorno privado. "Nunca hay venta, eso está prohibido. Hay una dispensa del cultivo compartido", explica el citado miembro de la asociación andaluza.

Casos judiciales y absoluciones

En Sevilla, a lo largo de los años, se han llevado a cabo distintos registros en asociaciones cannábicas. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han desmantelado plantaciones por todo el territorio nacional y cada cierto tiempo aparece una noticia en prensa al respecto. Una simple búsqueda en google da resultados: hace un año fue detenido el "dueño" de una asociación cannábica de Triana con tres kilos de hachís y marihuana.

Anteriormente, se habían producido otras detenciones. Por ejemplo, en 2022 se precintó otra asociación, esta vez en el centro de la capital hispalense. Según la nota de la Policía Local, se intervinieron 36 productos diferentes derivados del Cannabis que estaban a la venta. En la caja registradora había 250 euros.

Sin embargo, el acceso de la Policía no siempre tiene un posterior castigo judicial. La Audiencia Provincial de Sevilla, por ejemplo, absolvió en 2021 a los socios directivos de una asociación en la que se encontraron alrededor de diez kilogramos de marihuana en 177 plantas. Confirmaba así lo estimado igualmente por el juez de lo Penal, que consideró que la cantidad era poca para los entre 90 y 110 asociados que tenía el club. Además, en ese caso la plantación solo era controlada por un socio y era totalmente clandestina, por lo que se absolvió a los tres directivos en consonancia con lo estipulado por el Tribunal Supremo en distintas sentencias.

Alemania se fijó en este modelo

La letrada penalista experta en cannabis Marta de Luxan, del bufete Luxan y Nieto abogadas, explica que esto ocurre porque "no existe ninguna regulación específica y se fundamentan en la ley de asociaciones". Esto provoca que todo sea "un poco relativo todo". "Una asociación dentro de la legalidad puede permitir el consumo pero no puede facilitarlo", ejemplifica.

Pertenecer a este tipo de asociaciones no te da ningún beneficio legal. En la calle, "no te libras de la multa, porque se castiga la tenencia. Da igual que puedas demostrar que eres consumidor". De Luxan asevera que en España esto "no avanza" y las multas son "una desproporción brutal".

Es la jurisprudencia "la que abre la mano a los consumidores". Es decir, todo recae en la "interpretación de los jueces". El Tribunal Supremo, por ejemplo, "sí tiene muy claro qué es el consumo compartido".

La letrada recuerda que el modelo de asociaciones cannábicas nació en España gracias a los consumidores de cannabis, "para luchar por sus derechos". Asevera que "muchos países se han inspirado en nuestro modelo, como Alemania o Uruguay", pero se queja de que "en España vivimos unas persecuciones tremendas".

El negocio alrededor del cannabis

Los negocios legales relacionados con el cannabis recreativo y terapéutico son muchos y no solo se basan en grow shops o tiendas de CBD. Los primeros son tiendas de cultivo, mientras que las segundas venden un tipo de cannabis que no contiene THC a través de distintos productos, la sustancia cuya tenencia estaría castigada. Hay mucho más alrededor de las asociaciones cannábicas.

Por ejemplo, CSC Green Gourmet ofrece una tienda para las asociaciones y coloca máquinas de vending en las asociaciones que se lo soliciten. Además, también realizan eventos en los que enseñan a maridar bebidas y cannabis.

También hay páginas webs como Los Mejores Humos en los que se ofrecen softwares especializados para la gestión de las asociaciones y clubes cannábicos. Igualmente, ofrece servicios de marketing para estos lugares.

En las redes sociales, es fácil encontrar imágenes de plantaciones en lugares completamente desconocidos y privados o clubes cannábicos que organizan eventos y ofrecen todo tipo de entretenimientos aparte del consumo de marihuana. El miembro de una asociación cannábica andaluza que ha hablado con este periódico finaliza: "Es todo legal. Es lo más parecido a un coffe shop holandés".