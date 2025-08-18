Arde por sexto año consecutivo el mismo transformador del Polígono Sur: "No resiste las plantaciones de marihuana"

En torno a las cinco de la mañana salía ardiendo el transformador de la calle Mago de Oz, en el Polígono Sur, de Sevilla, que ha dejado a "medio barrio" sin luz. Una sobrecarga provocaba el incendio en el interior de este centro de transformación por sexto año consecutivo. Endesa ha explicado que la estación había sido renovada el pasado año, cuando también quedó calcinada, y constaba de una potencia de 2.000 kilovatios para 111 contratos de suministro (usarían menos de 450). Sin embargo, "no ha resistido la consecuencia del fraude masivo provocado por las plantaciones de marihuana que demandan energía las 24 horas afectando no solo a las instalaciones eléctricas sino también a la seguridad de las personas que viven en estos entornos".

La compañía eléctrica explica que el centro de transformación tenía potencia para abastecer a "20 veces la población" que tiene contratado el suministro. Desde 2020 "una vez al año" esta instalación no resiste "la sobrecarga derivada de las plantaciones de marihuana".

"Se trata de una zona sobredimensionada donde la problemática del fraude por cultivo de marihuana se vuelve cada vez más acuciante", ha señalado la firma en una nota de prensa. "Una plantación de marihuana en una vivienda de unos 100 metros cuadrados puede consumir como 80 viviendas a la vez. La manipulación de las instalaciones para este fin y este consumo desmesurado son las causas principales de los problemas de suministro que se registran en la zona además de suponer un peligro para la seguridad e integridad de las personas", insisten desde Endesa.

Mantillos de marihuana en la basura

Fuentes de la compañía consultadas por este periódico aseguran que frente a la estación que ha salido ardiendo había "mantillos de marihuana" tirados en la basura. Algunos vecinos han hecho llegar las mismas imágenes a la redacción de El Correo de Andalucía, denunciando lo mismo que la compañía.

Mantillos de marihuana tirados frente al transformador incendiado. / Cedida

En este sentido, algunos vecinos se han despertado sin luz a consecuencia del incidente. Endesa ha instalado dos grupos electrógenos de 1.600 y 1.200 kilovatios mientras repara la instalación para que se pueda restablecer el suministro. Ahora, invertirá 350.000 euros en la sustitución del centro de transformación, ha detallado la firma eléctrica.

Cabe recordar que hace apenas tres años se reforzaron las infraestructuras eléctricas del Polígono Sur y otros puntos de Sevilla. Endesa, junto al Ayuntamiento de Sevilla, instaló 12 nuevos centros de transformación. "La medida se ha visto ampliada ahora con la reciente firma este verano de un nuevo protocolo de actuación con otros 12 nuevos centros de transformación en estos barrios, con el fin de dotar de más potencia y nuevas infraestructuras a zonas que ya cuentan con la última tecnología y el doble de potencia de los clientes que tienen contrato de suministro legalizado", no dudan en afirmar desde la compañía eléctrica.