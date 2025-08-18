Cancelaciones, menos clientes y pérdidas del 20%: los cortes de las obras del metro ya se notan en la Macarena

Los comerciantes de la Macarena ya están empezando a sufrir lo que llevan meses advirtiendo. "Si nos cortan la vía, si los clientes no pueden entrar, ¿qué hacemos?", se preguntaba Daniel Astolfi, a cargo de Bicicletas Astolfi y portavoz de la plataforma ciudadana '¡El Metro Así No!'. Como contaron a El Correo de Andalucía, temían que en torno a un centenar de negocios llegaran a una situación de tener que bajar la persiana durante los 46 meses -casi cuatro años- que van a durar las obras de la línea 3 de metro en la avenida Doctor Fedriani y la calle San Juan de Ribera. Y ya en agosto, tan solo con los primeros cortes de tráfico, están notando las consecuencias: cancelaciones de citas, menos clientes, problemas para aparcar, vallas en las puertas y pérdidas de entre el 15 y el 20%.

No será hasta octubre prácticamente cuando comience la fase más importante y se corte por completo la vía al tráfico, pero ya se cumple algo más de un mes desde que se colocara la primera piedra y casi 30 días desde los primeros desvíos y modificaciones en la circulación. "Ya solo con los preparativos es un caos total. Sin haber empezado de verdad las obras supuestamente ya estamos sufriendo la falta de aparcamiento. Si ya me están anulando citas, cuando sea septiembre y haya tráfico normal...", cuenta a este periódico Susanne Martínez, al frente de la Peluquería Susanne de Doctor Fedriani e integrante de la plataforma.

Los desvíos de servicios y colectores ya han provocado cambios y/o eliminación de paradas de Tussam y autobuses metropolitanos, aceras levantadas y la reorganización del tráfico con cortes o supresión de carriles. "Con las vallas delante, ya tapándonos, muchos clientes me dicen que les cuesta la vida llegar o aparcar. Estamos perdiendo mucha clientela", lamenta Ana Rodeño, de Electricidad Fedriani, que también forma parte de la citada asociación.

Avenida Doctor Fedriani, en el barrio de la Macarena en Sevilla, con obras de la Línea 3 de Metro de Sevilla. / Jorge Jiménez

El taller Rodero Motor de José Luis Rodero, la Bodega La Manchega de Sandra Morales, la tienda Master - phone Sevilla de Mamadou Diallo... Son muchos los comercios que en estos meses llevan viendo con temor cómo cada vez se acercaban más las grúas. "Estoy contenta con el metro para la ciudad, pero lo de ahora lo vamos a pasar mal. Es una obra muy grande y de mucho tiempo. Es una avenida principal de la Macarena", asegura Susanne Martínez. En su caso lleva prácticamente 40 años en la misma ubicación atendiendo a su peluquería a clientes de toda la vida y a otros que se van incorporando, tanto del barrio como de la provincia. Lo mismo le ocurre a Ana Rodeño con su tienda, con 42 años de actividad y una clientela de todo el área metropolitana.

Estoy contenta con el metro para la ciudad, pero lo de ahora lo vamos a pasar mal Sussane Martínez — Peluquería Sussane

Esta situación ya se está traduciendo en pérdidas, de clientes y económicas. "Ya he recibido quejas de clientes para poder llegar. No hay autobuses de línea ni de pueblos casi, han pasado las paradas a otros sitios y muchos me preguntan dónde están o dónde pueden aparcar. Tengo clientes del Aljarafe, de Sevilla Este... Por ejemplo a una cliente la trajo su marido en moto desde Camas porque este estaba de vacaciones, si no no venía. Es agosto y ya se nota, en septiembre se notará aún más", explica Martínez. Pone su caso de que está yendo en bicicleta, porque andando tarda 55 minutos. "No tengo otra forma de llegar...", lamenta. Esto le está perjudicando hasta el punto de que está ganando un 15-20% menos con respecto al año pasado.

En la tienda de electricidad de Ana Rodeño, dependen bastante del transporte para recibir material o que clientes se lo puedan llevar. "En verano mucha gente aprovecha para hacer reformas y se vende mucho. Tenemos mucho trabajo. Pero en comparación con el año pasado estamos perdiendo mucha clientela porque los que vienen en coche no se atreven", explica. "Nosotros vivimos del material pesado que necesitan los electricistas, o camionetas que vienen a traerme cosas. Pero como han desaparecido aparcamientos, y viene gente del Aljarafe, de Triana, de Los Remedios...Pese a que saben que tenemos materiales a buen precio, para eso van a un almacén", añade, también calculando alrededor de un 15-20% de pérdidas.

El Ayuntamiento anunció que iba a habilitar dos bolsas de aparcamiento con 550 plazas y también habrá dos calles transversales habilitadas para carga y descarga, Topacio y Diamante. Son dos de las cosas que los comerciantes transmiten a sus clientes, pero mientras llega y es una realidad, solo reciben malos presagios: "Nadie nos ha dicho directamente que se vaya a otro sitio, pero sí que dicen que va a ir la cosa a peor y que tienen mucha dificultades".

Avenida Doctor Fedriani, en el barrio de la Macarena en Sevilla, con obras de la Línea 3 de Metro de Sevilla. / Jorge Jiménez

Sin acuerdo por las ayudas a modo de compensación

"Desde 'El Metro Así No' y la Asociación de Comerciantes de la Macarena queremos expresar que nos encontramos en estado de shock. Indignados, humillados, incomprendidos, ninguneados y engañados por las administraciones", aseguraban estos afectados en un comunicado, a mediados de julio, tras una mesa de diálogo con el Ayuntamiento de Sevilla y el distrito Macarena. Estos denunciaban que las ayudas serían de entre 400 y 500 euros, y no llegarían hasta abril o mayo de 2026 como mínimo, cuando "habrán pasado ocho meses con la avenida cerrada" y "no podrán de ser de sostenimiento a la actividad comercial".

Un mes después, aseguran que nada ha cambiado. "¿Un supermercado de 10-12 trabajadores cómo va a subsisir?", se pregunta Martínez. "No da para nada", responde. En su caso son dos trabajadoras y ella como autónoma. "Yo quiero seguir trabajando, no cubrir pérdidas. Y el Ayuntamiento no va a ceder nada más, ya nos dio un ultimátum. Nos dan 300.000 euros para 91 locales, es un poco publicidad, no es un plan adaptado a cada negocio", cuenta, tras haber estado presente en numerosas reuniones con representantes municipales. Y Ana, que trabaja con sus dos hermanas, cataloga las ayudas como "ridículas y absurdas, de vergüenza". "No tienen empatía con nosotras, pero estaremos hasta el último día que se pueda", sentencia. Con o sin ayudas de su agrado, los comerciantes de la Macarena seguirán intentando sacar adelante sus negocios de toda la vida.