Desaparecido un hombre de 34 años mientras se bañaba en un lago en Sevilla

La Guardia Civil ha desplegado a un grupo de los GEAS en Los Lagos del Serrano, en Guillena, último lugar donde fue visto

Los Lagos del Serrano, en Guillena

Los Lagos del Serrano, en Guillena / Turismo Sevilla

La Guardia Civil busca a un hombre de 34 años, desaparecido este domingo mientras se bañaba en un lago de la localidad sevillana de Guillena. Un dispositivo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) está encargado de su búsqueda, después de recibir el aviso de su desaparición durante la tarde del domingo.

Según ha informado a EFE la Guardia Civil, en torno a las 17.00 horas se recibió un aviso de alerta por parte de una mujer que informaba de que no sabían nada de un familiar que se había metido en el agua en el paraje de Los Lagos del Serrano y no había salido a la superficie.

Un dispositivo de emergencia se trasladó al lugar de los hechos para intentar localizar al desaparecido, de nacionalidad colombiana, mediante batidas en la zona que por el momento no han tenido resultado.

