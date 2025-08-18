Detenido el dueño de un bar por denuncias falsas de robo de máquinas recreativas en su propio local
Las sustracciones siempre se llevaban a cabo el día antes de que la empresa propietaria de las máquinas recogiera la recaudación
La Guardia Civil ha detenido al dueño de un establecimiento hostelero por, presuntamente, robar de su propio bar las máquinas recreativas, valoradas en 27.000 euros, en Mairena del Alcor.
Según ha informado Instituto Armado en un comunicado, la investigación se inició tras una denuncia presentada por el administrador de una empresa de máquinas recreativas, quien, en dependencias oficiales, manifestó la sustracción de tres máquinas pertenecientes a su empresa con un valor que superaba los 27.000 euros. Estas estaban ubicadas en un mismo establecimiento para su explotación y eran repuestas después de cada sustracción.
En este contexto, durante la investigación se estableció un dispositivo de vigilancia sobre el establecimiento, averiguando que el sistema de alarma presentaba conexiones y desconexiones sistemáticas en los horarios que presuntamente se habían cometidos los robos.
Dichos robos eran cometidos siempre durante las noches de los domingos, coincidiendo con el hecho que los lunes era el día destinado por la empresa propietaria de las máquinas para la recogida de la recaudación de las mismas. Así, los agentes centraron su línea de investigación sobre el propietario del establecimiento como principal sospechoso.
Fruto de dicho dispositivo de vigilancia, observaron que el sospechoso, en colaboración con otra persona, cargaban presuntamente una máquina recreativa en el interior de una furgoneta. Durante el seguimiento realizado por los agentes, llegaron hasta una vivienda, propiedad del investigado, y descargaron la citada máquina.
Tras tomarle declaración al conductor de la furgoneta, este manifestó que había sido contratado por el propietario de un establecimiento para transportar un objeto de grandes dimensiones hasta una vivienda de la misma localidad.
Finalmente, como consecuencia de esta operación llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Los Alcores, se ha detenido a una persona imputándole la simulación de tres delitos de robos, así como la comisión de tres delitos de robo, siendo puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.
- Un viaje al pasado por la Plaza Nueva: postales de un emblema de Sevilla que vuelve a estar en obras
- Más de 4,5 millones y mármol de las canteras de Macael: la Plaza Nueva inicia la cuenta atrás para su reforma
- Estos son los centros comerciales que abren el festivo del 15 de agosto en Sevilla y la provincia
- Fotogalería | Imágenes históricas de la Plaza Nueva
- Una incidencia en una estación final de Montequinto provoca retrasos puntuales en el Metro de Sevilla
- El Palacio de los Deportes de San Pablo será rehabilitado por 'deficiencias' en su estructura
- Este pueblo de Sevilla repite récord nacional de calor superando los 44ºC
- Sevilla tendrá una nueva ruta con Milán con vuelos a 25 euros ya a la venta