Movilidad

Nuevos cortes de tráfico entre Santiponce y Camas: fechas, horario y ruta alternativa

La obra de rehabilitación del firme en la A-66 va a provocar el corte total de la vía entre ambas localidades

Cortes de tráfico en la A-66 entre Camas y Santiponce

Cortes de tráfico en la A-66 entre Camas y Santiponce / Ministerio de Transportes

El Correo

El Correo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con las obras de rehabilitación del firme en la A-66, en esta ocasión, entre los kilómetros 808 y 810, a su paso por los municipios sevillanos de Santiponce y Camas.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde la noche de este lunes, 18 de agosto, y hasta el viernes 22 de agosto, en horario de 21:00 a 6:00, se producirá el corte total de la calzada A-66 con sentido Mérida entre los kilómetros 810 y 807, con desvío alternativo por la N-630.

Durante tales afectaciones, informa el Ministerio en una nota, se llevarán a cabo los trabajos de fresado y reposición de mezcla asfáltica en todo el ancho de la plataforma y reposición de marcas viales. La madrugada del viernes 22 de agosto, hasta las 06:00 horas, será la última en la que se produzcan cortes de tráfico. La noche del viernes al sábado no se producirán afectaciones.

A principios del mes de agosto, esta vía sufrió también el corte total de la circulación debido a los mismos trabajos, en esta ocasión, entre los kilómetros 808 y 810.

Noticias relacionadas y más

Estos trabajos forman parte de una actuación global de rehabilitación de firmes en varios tramos de carreteras de la provincia de Sevilla, que se llevan a cabo en la SE-30, entre los kilómetros 17,6 y 22,45 rodeando Camas y conectándola con la isla de la Cartuja; la N-630 del km 808,6 al 810, a la altura de Santiponce, y del 813,1 al 814,9, sobre el río Guadalquivir hasta Triana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un viaje al pasado por la Plaza Nueva: postales de un emblema de Sevilla que vuelve a estar en obras
  2. Más de 4,5 millones y mármol de las canteras de Macael: la Plaza Nueva inicia la cuenta atrás para su reforma
  3. Estos son los centros comerciales que abren el festivo del 15 de agosto en Sevilla y la provincia
  4. Fotogalería | Imágenes históricas de la Plaza Nueva
  5. Una incidencia en una estación final de Montequinto provoca retrasos puntuales en el Metro de Sevilla
  6. El Palacio de los Deportes de San Pablo será rehabilitado por 'deficiencias' en su estructura
  7. Este pueblo de Sevilla repite récord nacional de calor superando los 44ºC
  8. Sevilla tendrá una nueva ruta con Milán con vuelos a 25 euros ya a la venta

Detenido el dueño de un bar por denuncias falsas de robo de máquinas recreativas en su propio local

Detenido el dueño de un bar por denuncias falsas de robo de máquinas recreativas en su propio local

Un naranjazo en la cabeza a un conductor de Tussam obliga a desviar la línea 34 en Los Bermejales

Un naranjazo en la cabeza a un conductor de Tussam obliga a desviar la línea 34 en Los Bermejales

Dos detenidos por intento de homicidio en un tiroteo de Su Eminencia tras una pelea por aparcamiento

Dos detenidos por intento de homicidio en un tiroteo de Su Eminencia tras una pelea por aparcamiento

Arde por sexto año consecutivo el mismo transformador del Polígono Sur: "No resiste las plantaciones de marihuana"

Arde por sexto año consecutivo el mismo transformador del Polígono Sur: "No resiste las plantaciones de marihuana"

Nuevos cortes de tráfico entre Santiponce y Camas: fechas, horario y ruta alternativa

Nuevos cortes de tráfico entre Santiponce y Camas: fechas, horario y ruta alternativa

Localizan el cadáver de un hombre de 34 años desaparecido mientras se bañaba en un lago en Sevilla

Localizan el cadáver de un hombre de 34 años desaparecido mientras se bañaba en un lago en Sevilla

La línea de Tussam que unirá Sevilla Este y el Hospital Macarena ya tiene fecha de inicio tras años de espera

La línea de Tussam que unirá Sevilla Este y el Hospital Macarena ya tiene fecha de inicio tras años de espera

Las sargas de Gustavo Bacarisas regresan al Alcázar de Sevilla tras casi ocho años de restauración

Las sargas de Gustavo Bacarisas regresan al Alcázar de Sevilla tras casi ocho años de restauración
Tracking Pixel Contents