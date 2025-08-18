Nuevos cortes de tráfico entre Santiponce y Camas: fechas, horario y ruta alternativa

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con las obras de rehabilitación del firme en la A-66, en esta ocasión, entre los kilómetros 808 y 810, a su paso por los municipios sevillanos de Santiponce y Camas.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde la noche de este lunes, 18 de agosto, y hasta el viernes 22 de agosto, en horario de 21:00 a 6:00, se producirá el corte total de la calzada A-66 con sentido Mérida entre los kilómetros 810 y 807, con desvío alternativo por la N-630.

Durante tales afectaciones, informa el Ministerio en una nota, se llevarán a cabo los trabajos de fresado y reposición de mezcla asfáltica en todo el ancho de la plataforma y reposición de marcas viales. La madrugada del viernes 22 de agosto, hasta las 06:00 horas, será la última en la que se produzcan cortes de tráfico. La noche del viernes al sábado no se producirán afectaciones.

A principios del mes de agosto, esta vía sufrió también el corte total de la circulación debido a los mismos trabajos, en esta ocasión, entre los kilómetros 808 y 810.

Estos trabajos forman parte de una actuación global de rehabilitación de firmes en varios tramos de carreteras de la provincia de Sevilla, que se llevan a cabo en la SE-30, entre los kilómetros 17,6 y 22,45 rodeando Camas y conectándola con la isla de la Cartuja; la N-630 del km 808,6 al 810, a la altura de Santiponce, y del 813,1 al 814,9, sobre el río Guadalquivir hasta Triana.