Dos heridos por la caída de una rama de grandes dimensiones de un árbol de la Alameda de Hércules

Susto en la Alameda de Hércules este pasado domingo por la noche por la caída de una rama de grandes dimensiones, con dos heridos leves -de 29 y 31 años- que tuvieron que ser atendidos por emergencias sanitarias. Según confirman fuentes municipales a El Correo de Andalucía, esta rama se cayó por el estrés térmico que en verano suele afectar a algunos árboles, y ya ha sido retirada por efectivos del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla. También se desplazaron al lugar de los hechos agentes de la Policía Local y Bomberos.

En concreto, como se puede ver en el vídeo difundido por el grupo municipal socialista, esta rama se desprendió de un árbol de gran porte ubicado junto al quiosco Los Leones. El tamaño de esta ramificación, de varios metros, es el de prácticamente un árbol por sí solo, ocupando gran superficie.

Las consecuencias pudieron haber sido mucho mayores dado que se trata de una zona muy transitada, llena de bares con veladores en sus terrazas, y más con la cantidad de gente que pasara por allí un domingo de verano por la noche.

Inspección de más de 15.000 árboles

A comienzos de junio, el Ayuntamiento de Sevilla puso en marcha el Programa de Revisión de Árboles de Verano para hacer frente al conocido como Summer Branch Drop. Es decir, un fenómeno que afecta principalmente a los árboles maduros durante los periodos prolongados de sequía y altas temperaturas y que provoca la caída repentina de ramas grandes y aparentemente sanas, sin que existan signos visibles de daño previo.

Para prevenirlo, el Ayuntamiento ha inspeccionado más de 15.000 ejemplares con el objetivo de detectar posibles riesgos y reforzar la seguridad en espacios urbanos muy transitados, que es donde se ha dedicado una especial atención junto a entornos escolares y zonas de juegos infantiles. Ya es su tercera edición, desde que se lanzase de forma pionera en el verano de 2023.

Además del factor de la imprevisibilidad, esta situación puede estar asociada a factores como el estrés hídrico, la debilidad estructural provocada por el calor o la sobrecarga de peso por hojas y frutos. Por este motivo, la campaña ha centrado sus esfuerzos en ejemplares que puedan presentar estas características.

Otros aspectos a tener en cuenta son que fallan más grandes ramas de árboles maduros; que hay más riesgo cuando se superan los 37 y 38 grados y aún más alcanzando los 40 o 41; que la mayoría de veces se da en ramas sanas y horizontalizadas; o que una primavera lluviosa minimiza las posibilidades de fallo (como ha sido esta de 2025).