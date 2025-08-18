La línea de Tussam que unirá Sevilla Este y el Hospital Macarena ya tiene fecha de inicio tras años de espera

La futura línea de Tussam que unirá el distrito de Sevilla Este y el Hospital Macarena, actualmente en estudio, está previsto que entre en servicio antes de que finalice el año, e incluso hay ya fecha anotada para ello: "Vamos a intentar que sea el 20 de noviembre cuando entre en funcionamiento". Este autobús está llamado a acortar distancias entre uno de los distritos más poblados de la ciudad y el centro sanitario, al que acuden miles de vecinos de la zona.

"Es curioso que un barrio de casi 100.000 habitantes como es Sevilla Este haya estado tan abandonado desde el punto de vista de la movilidad y del transporte público por parte de los gobiernos socialistas", ha añadido el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en declaraciones a Europa Press. Los populares se comprometieron a reactivar esta promesa en el pleno del mes de marzo, a raíz de una moción presentada por el grupo socialista.

Según explicó el Ayuntamiento cuando se planteó esta línea, inicialmente se propuso el siguiente recorrido: avenida de la Aeronáutica, avenida de las Ciencias, avenida Alcalde Luis Uruñuela, avenida Montes Sierra, avenida José María Javierre, calle Éfeso, avenida Alcalde Manuel del Valle, avenida de Llanes, ronda de Pío XII, calle Leal Castaño y calle San Juan de Ribera.

La dificultad para llegar al Macarena

Como ya informó El Correo de Andalucía a raíz de las fuentes vecinales consultadas, la sensación general era que no pueden tardar una hora en transporte público para llegar a su centro sanitario de referencia. Primero tienen que coger la línea 27 o la 22 de Tussam en la avenida de Las Ciencias, y luego conectar con la 1, la 2 o la 10. En total, entre 50 y 60 minutos. "Es una barbaridad. Las personas mayores, por ejemplo, tienen que subirse, bajarse, y subirse en otro", contó Antonio Habas, presidente de la Federación de Entidades Vecinales de Sevilla Este (FECISE).

Antonio González, presidente del Club Social Parque Verde de Sevilla Este, aseguró que es "una necesidad" un autobús que vaya directo. "Es absurdo tener que desplazarte teniendo tanta gente, estamos abandonadísimos", denunciaba, ante la falta de un centro de especialistas: "Hace meses tuve que ir al de San Jerónimo y menos mal que tengo coche. Si alguien tiene que coger autobuses, ¿a qué hora se levanta? En Sevilla Este, Torreblanca y Alcosa no tenemos muchos menos residentes que Huelva o Cádiz". "Tenemos infraestructuras para tener un gran centro sanitario", coincidía Habas, pero a falta de esa inversión, que llegue el autobús.